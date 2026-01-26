¿Marketing o vandalismo?: Sydney Sweeney cuelga ropa interior en letrero de Hollywood para promover su nueva marca de lencería

Sydney Sweeney El medio TMZ reporta que la actriz no tenía el permiso para subir a las letras del icónico letrero, por lo que podría enfrentar cargos.

Una nueva polémica comienza a envolver a la actriz estadounidense Sydney Sweeney por un nuevo video haciendo campaña para promover su nueva marca de ropa interior para mujeres. Mientras su película más reciente “La empleada” continúa su paso por las pantallas de cine, un nuevo video la muestra colgando sus sostenes personales en la icónica señal de Hollywood como una “estrategia” de marketing. Sin embargo, esto le podría traer problemas con la justicia.

¿Qué hizo Sydney Sweeney en las letras de Hollywood?

Hace unos días, las características letras de “Hollywood” que se encuentran en Los Ángeles, aparecieron cubiertas con “brasieres” colocados por la actriz Sydney Sweeney, quien utilizó su propia ropa interior para hacer esta particular “cadena” de prendas.

En el video revelado recientemente se le ve durante la noche subiendo a las letras para colgar los sostenes con ayuda de varias personas. De acuerdo con medios especializados, se trata de una campaña para promover su próxima marca de lencería, misma que cuenta con inversión del millonario y dueño de Amazon, Jeff Bezzos.

According to TMZ, Sydney Sweeney could face vandalism charges after climbing the Hollywood sign and hanging bras on it to promote her new lingerie brand, SYRN. pic.twitter.com/uJb5p6PBdM — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) January 26, 2026

Ahora, de acuerdo con TMZ, Sweeney podría tener problemas con la justicia de Los Ángeles, ya que, aunque contaba con el permiso para filmar, no lo tenía para subir en él, tocarlo ni dejar sus sujetadores, por lo que podría enfrentar cargos por vandalismo.

Las polémicas de Syndey Sweeney

En los meses recientes, la celebridad estadounidense ha ganado notoriedad en el mundo del espectáculo, principalmente por sus participaciones en series como Euphoria, The White Lotus y películas como The Housemaid, Anyone But Yoy, Once Upon a Time in Hollywood, entre otras.

Sin embargo, Sweeney también ha estado sujeta a críticas, principalmente por una campaña de pantalones de mezclilla protagonizada por ella y que hacía un juego de palabras que múltiples usuarios acusaron de ser supremasista.

En una entrevista, la actriz fue cuestionada sobre si consideraba que se había equiovcado en participar dentro de esta campaña y si tenía intenciones de ofrecer una disculpa. “Cuando tenga algo que decir, la gente lo sabrá”, fue su única respuesta al respecto.