Muerte de Alexis Ortega: todo lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor de doblaje

Fallece Alexis Ortega El actor mexicano falleció a los 38 años, dejando detrás personajes memorables a quien dio voz y una carrera en ascenso en la televisión.

La noche del lunes 26 de enero se comunicó oficialmente a través de redes sociales el fallecimiento de Alexis Ortega, actor mexicano de teatro, doblaje mexicano y series producidas por Netflix.

Anime Latin Dubbing Awards (ALDA), premiación dedicada a lo mejor del doblaje latino en el anime, fue portavoz de la noticia la noche de ayer, sorprendiendo tanto al público fanático del medio y a los profesionales que se desarrollan en éste.

¿Cuál fue la causa de muerte de Alexis Ortega?

Hasta el momento, se desconoce la razón de su fallecimiento. Familiares y amistades de Alexis Ortega no han comunicado públicamente las circunstancias del deceso ni tampoco se ha reportado que existieran hospitalizaciones recientes o enfermedades graves previas.

El silencio alrededor de la repentina muerte del joven actor mexicano ha conmocionado al público latino, quienes han especulado en redes sociales una posible intoxicación, pero la teoría no ha sido confirmada.

Sin embargo, sus seguidores y seguidoras ya habían expresado anteriormente su preocupación por la “pausa” que Alexis tomó de las redes sociales, pues su última publicación en Instagram data del 7 de noviembre de 2025.

En la foto, Alexis está descansando en compañía de su perro ‘Nacho’, añadiendo la descripción “My doggo”, pero las publicaciones cotidianas que solía compartir con su familia, incluyendo su esposa Irene Larios, se detuvieron abruptamente; después de esta fecha, Alexis no volvió a publicar nada en su red social.

¿Quién era Alexis Ortega?: trayectoria profesional y voces inolvidables

Alexis Ortega nació el 31 de agosto en el año 1987 y falleció a los 38 años el 26 de enero de 2026, uniéndose a la lista de actores de doblaje cuya vida terminó a temprana edad; entre ellos, se encuentra la actriz Andrea Arruti, así como el actor y locutor Osvaldo Trejo Rodríguez.

Alexis desarrolló una carrera de 13 años en el medio artístico, habiendo estudiado teatro y uniéndose al gremio del doblaje latino en el año 2013.

Las voces que más destacaron de su carrera en esta categoría, fue Tom Holland como Spider-Man desde su primera aparición en el MCU (Capitán América: Civil War) hasta Avengers: Infinity War en en 2018, y la voz de Tadashi Hamada, el hermano mayor del protagonista de Big Hero 6, película animada ganadora del Oscar.

Alexis también participó como Spider-Man en algunos proyectos animados de la franquicia (Spider-Man de Marvel y Guardianes de la Galaxia de Marvel), a la vez que participó en las voces adicionales de grandes franquicias como Star Wars: Rogue One y CSI: En la escena del crimen.

Tras retirarse del doblaje, Alexis saltó a la televisión nacional con dos de las producciones mexicanas más populares de Netflix:

Luis Miguel: La Serie , donde interpretó al “Burro” Jorge Van Rankin en el año 2018.

, donde interpretó al “Burro” Jorge Van Rankin en el año 2018. La Casa de las Flores, interpretando a Federico “DJ Freddy” Limantour del 2018 al 2020.

“Es un gran trabajo tratar de darle humanidad al personaje y hacerle un favor a los actores originales”, expresó Alexis en una entrevista vía YouTube respecto a su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Hasta el día de hoy, su icónico ‘No me quiero ir, Señor Stark’, se mantiene como una de las escenas más emotivas e importantes de toda la franquicia.

Reacciones del medio a la muerte de Alexis Ortega

El fallecimiento del actor de teatro, doblaje y televisión provocó una conmoción inmediata en el público seguidor y la sociedad de doblaje latina, quienes expresaron su pesar ante la repentina pérdida.

“Siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, escribió la cuenta oficial de Anime Latin Dubbing Awards en el anuncio que dio públicamente sobre la muerte de Ortega.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones 🕊️ pic.twitter.com/8z4DU2694a — ALDA Awards (@alda_awards) January 27, 2026

Por otra parte, uno de los rostros (y voces) con mayor renombre en la industria, Eduardo Garza, también lamentó la noticia, informando que había visto y trabajado con Alexis apenas dos semanas atrás. “¡Qué terrible noticia! QEPD, Alexis Ortega", compartió.

Plataformas del doblaje —como World Dubbing News y Funianime— también se unieron a los mensajes de honor y apoyo, compartiendo publicaciones en las que destacaron el legado profesional de Alexis y su influencia en la nueva generación de actores y actrices del doblaje.

Desde el momento de su noticia hasta hoy, la muerte de Alexis Ortega continúa sacudiendo al público latino, pues su habilidad para dar vida a los personajes de su trayectoria y facilidad para transmitir emociones, hizo de su trabajo uno de los más queridos en el medio.