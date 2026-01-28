Bridgerton temporada 4: fecha y horario de estreno de los primeros capítulos en México

Estreno Bridgerton temporada 4 El romance de época está de regreso en Netflix para una cuarta temporada que promete la intensidad emocional de sus predecesoras, esta vez centrada en Benedict Bridgerton y Sophie Baek.

El fenómeno Bridgerton florecerá nuevamente el romance en Netflix justo a tiempo para mantener el ensueño presenta para el próximo día de San Valentín, estrenando esta madrugada los cuatro primeros episodios de su cuarta temporada, esta vez centrada en el romance de la novela “Te doy mi corazón”.

Ambientados en la Regencia londinense, los libros escritos por Julia Quinn saltaron a la pantalla de streaming en el año 2020, causando un inmediato impacto por su temática de época, romance e ingenio acompañados por música contemporánea adaptada al género clásico de baile antiguo, lo que ha capturado la atención del público cada nueva temporada.

Explorando el conflicto entre los deseos personales y las reglas sociales al más puro estilo de Jane Austen, Bridgerton se ha convertido en la serie de romance más famosa de los últimos años, una posición que pretende mantener con cada nueva historia.

¿Quiénes serán los protagonistas de Bridgerton Temporada 4?

Los libros en los que la serie está basada son, principalmente, ocho historias divididas para contar el romance de cada Bridgerton. Hasta el momento, Netflix ha adaptado tres libros (Daphne, Anthony y Colin), además de una precuela centrada en la Reina Charlotte.

Debido al éxito registrado desde la primera temporada, se espera que la producción de Netflix continúe hasta completar cada historia.

Esta ocasión, en la cuarta temporada, será el turno del hermano Benedict Bridgerton y la recién llegada Sophie Beck, cuyo romance está ligeramente inspirado por la icónica historia de La Cenicienta.

Con Luke Thompson y Yerin Ha en los papeles protagónicos, esta cuarta historia mostrará la búsqueda de identidad de Benedict junto a un inesperado enamoramiento a primera vista en el Baile de Máscaras, lo que desencadenará una serie de conflictos sociales que se interpondrán en el romance del hermano Bridgerton y la misteriosa “Dama de Plata”.

¿A qué hora se estrenará Bridgerton 4 en México?

Tal como lo ha hecho en los últimos estrenos de sus series más exitosas, Netflix ha vuelto a optar por un estreno dividido en dos partes.

Benedict Bridgerton 👀 Sophie Baek pic.twitter.com/TFRgx4frys — Netflix (@netflix) December 15, 2025

La primera parte de la temporada cuatro de Bridgerton se estrenará el jueves 29 de enero de 2026, pero la hora resulta peculiar a cualquier otro estreno, ya que en México será por madrugada; esta particularidad se debe a que Netflix apostará por un estreno global y simultáneo para evitar spoilers.

El horario principal de estreno en Latinoamérica será el siguiente:

3:00 horas. México (CDMX), Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.

México (CDMX), Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. 4:00 horas. Bolivia, Venezuela, República Dominicana.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana. 5:00 horas. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay.

Dado que la temporada será dividida en dos partes, el estreno de este miércoles incluye los cuatro primeros episodios de la cuarta temporada.

Nombre y duración de los primeros episodios de Bridgerton 4

Debido al estreno cercano, Netflix ha liberado al público los detalles de los primeros cuatro episodios, tales como los títulos que llevarán y la duración que tendrá cada uno.

Episodio 1: “El Vals”, duración 63 minutos.

“El Vals”, duración 63 minutos. Episodio 2: “Tiempo paralizado”, duración 65 minutos.

“Tiempo paralizado”, duración 65 minutos. Episodio 3: “El campo junto al camino”, duración 70 minutos.

“El campo junto al camino”, duración 70 minutos. Episodio 4: “Te doy mi corazón”, duración 63 minutos.

También, fiel a su icónica marca de adaptar canciones de la música moderna al encanto de la música de orquesta, Bridgerton 4 incluirá las canciones:

DJ Got Us Fallin’ In Love , USHER ft. Pitbull.

, USHER ft. Pitbull. Life in Technicolor , Coldplay.

, Coldplay. Never Let You Go, Third Eye Blind.

La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton llegará hasta el 26 de febrero de 2026, un mes después del primer estreno.