¡Marc Anthony va por su octavo hijo! El cantante y Nadia Ferreira esperan a su segundo bebé

El cantante estadounidense de raíces latinas, Marc Anthony, y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron que están esperando a su segundo hijo en común. La noticia se viralizó rápidamente en redes y puso al intérprete de “Vivir mi vida” en tendencia.

La pareja, que ya había debutado como padres recientemente, confirmó que su historia familiar avanza, mientras el artista se consolida como uno de los papás más experimentados del espectáculo internacional.

Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman su segundo embarazo

La noticia fue recibida con entusiasmo por los fans del cantante, quienes han seguido de cerca su relación con Nadia Ferreira desde que hicieron pública su historia de amor. A diferencia de otras etapas más turbulentas en la vida del músico, esta nueva faceta se percibe estable, discreta y centrada en la familia.

Con este embarazo, Marc Anthony será padre por octava ocasión, un dato que sorprende a muchos, pero que refleja la larga y diversa trayectoria del cantante, dentro y fuera de los escenarios.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony y con quiénes?

La vida sentimental de Marc Anthony ha sido tan intensa como su carrera musical, y de esas relaciones, nacieron sus hijos. El cantante ha formado familia con distintas parejas a lo largo de los años.

Actualmente, el artista es padre de siete hijos, y con el nuevo bebé en camino, la cifra ascenderá a ocho:

Dos hijos con Dayanara Torres , fruto de su matrimonio con la ex Miss Universo

, fruto de su matrimonio con la ex Miss Universo Dos hijos con Jennifer Lopez , una de las parejas más mediáticas de su vida

, una de las parejas más mediáticas de su vida Un hijo con Nadia Ferreira , nacido recientemente, y ahora el segundo bebé en camino con la modelo paraguaya

, nacido recientemente, y ahora el segundo bebé en camino con la modelo paraguaya Hijos nacidos de relaciones anteriores, las cuales Marc ha procurado mantener fuera del foco mediático

A pesar de su apretada agenda y sus giras internacionales, el cantante ha declarado en distintas ocasiones que la paternidad es una de las experiencias más importantes de su vida.

Una nueva etapa para el salsero

A sus más de 50 años de vida, Marc Anthony vive una etapa marcada por la madurez emocional, la estabilidad y una visión distinta de la familia. Su relación con Nadia Ferreira ha sido descrita como tranquila, sólida y alejada del escándalo, algo que contrasta con momentos más mediáticos de su pasado.

Mientras continúa llenando estadios y manteniéndose vigente en la música latina, el artista suma ahora un nuevo rol: prepararse para recibir a otro integrante en casa.