‘Marty Supreme’ peligra en los Oscar: lo que se sabe sobre la polémica de Josh Safdie, quien permitió “escena sexual con una menor”

La polémica de Josh Safdie Josh Safdie, director de ‘Marty Supreme’ se encuentra en el centro de la crítica internacional tras revelarse un oscuro secreto de su pasado; sería la razón por la que su hermano Benny Safdie rompió su relación.

‘Marty Supreme’ se mantiene en el centro de la atención pública internacional, sin embargo, esta ocasión no se trata de sus nueve nominaciones a los premios Oscar ni a la discusión diaria entre cinéfilos sobre si Timothée Chalamet merece o no el premio a Mejor Actor, sino que la polémica se centró en su director, Josh Safdie, de quien se ha revelado un incidente perturbador de su pasado.

De acuerdo a la información reportada por Page Six Hollywood, el nominado Mejor Dirección y Mejor Película del Año en los Oscar 2026 por Marty Supreme, permitió una “escena sexual con una menor” en el set de una película dirigida junto a su hermano Benny Safdie.

Al enterarse que la actriz involucrada en la escena era menor de edad, Josh Safdie ocultó la información y decidió eliminar la escena, situación que hoy se señala como la razón principal que rompió la relación entre los hermanos.

‘Good Time’, la película que ocasionó la ruptura de los hermanos Safdie

Protagonizada por Robert Pattinson en el papel de Connie Nikas, y estrenada en 2017, es un thriller de crimen dirigido por Josh y Benny Safdie; éste último también actuó en ella, interpretando al hermano discapacitado del personaje de Pattinson en la caótica historia que toma lugar en Nueva York.

La crítica halagó el proyecto por su atmósfera frenética, destacando los primeros planos que ayudaron a generar la ansiedad necesaria de la trama y el sonido electrónico que aportó a la cinemática inmersiva del filme.

Sin embargo, un perturbador incidente ocurrió durante la grabación de la película, el cual causó la separación de los hermanos Safdie durante el año 2022 —cuando Benny se enteró del suceso— y hoy en día amenaza las nominaciones de Marty Supreme a los Oscar, tras revelarse públicamente por medios estadounidenses.

De acuerdo a la información otorgada a Page Six, Josh Safdie permitió el desarrollo de una escena de índole erótico con una actriz menor de edad, quien se convirtió en víctima de abuso sexual durante el rodaje cuando el “actor” Buddy Duress —quien estaba drogado y recién había salido de prisión— fue más allá del sexo simulado.

La imprudencia de Josh “fue excesiva”, reportaron fuentes presentes durante el rodaje, por lo que el director optó por eliminar la escena y enterrar la información de que la actriz era menor de edad cuando se enteró de ello, mientras que Benny Safdie conoció el alcance del incidente hasta años después, situación que lo llevó a romper por completo la relación con su hermano en el 2023.

El perturbador incidente en el set de ‘Good Time’ que Josh Safdie permitió

De acuerdo con las fuentes que se acercaron a Page Six Hollywood, una chica de 17 años fue elegida para interpretar el papel de una prostituta, escena que se llevaría a cabo con Buddy Duress —cuyo verdadero nombre era Michael Stathis—, “actor” que recién había salido de presión por cargos de drogas, posesión de armas, cercado de propiedad robada y robo de vehículos, según registros judiciales.

La adición de Duress al elenco de Good Time era una dinámica común entre los hermanos Safdie, quienes acostumbraban usar tanto actores de renombre como actores no profesionales para sus proyectos cinematográficos.

Sin embargo, durante la escena, Duress estaba drogado y se bajó los pantalones, exponiéndose a la chica y preguntando si podía “meterlo” mientras las cámaras seguían grabando, según narraron fuentes a Page Six.

“Cualquier director que hubiera visto eso debería haber gritado ‘¡Corten!’ y detenido la escena, pero Josh la dejó continuar”, dice una fuente en el set que señaló que Josh, y no Benny, era el comandante de facto en el set.

Los reportes de testigo informan que Benny estaba a cargo del sonido, mientras que Josh Safdie rodaba la escena y estuvo al tanto de la complicada situación que la joven actriz experimentaba en compañía del “actor” ex-convicto.

Poco después de la escena filmada, tres fuentes afirmaron que Josh se enteró de la edad de la niña, pero decidió ocultarlo y eliminar la escena para evitar sanciones por parte del Sindicato de Actores de Cine (SAG), quienes prohíben explícitamente utilizar personas menores de edad en escenas de desnudo e índole sexual.

¿Marty Supreme aún competirá en los Oscar 2026?

Esta nueva información sobre Josh Safdie pone en conversación su competencia en la ceremonia de premiación de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, donde su película Marty Supreme ha sido nominada en nueve categorías.

“Parece que los miembros de la Academia tienen muy mala memoria cuando se trata del comportamiento de sus ‘mejores directores’ en el set”, dice Anne Henry, cofundadora de BizParentz, un grupo de defensa de los niños actores.

Por su parte, el público ha discutido la posibilidad de que Safdie se retire de la premiación, mientras que otra parte aún discute la posibilidad de que esta información salió a la luz como una estrategia para frustrar la carrera de Marty Supreme por las estuatillas doradas.

Cual sea la balanza a la que se incline la situación final, el caso de Josh Safdie pone sobre la mesa la reflexión sobre el cine imprudente y las víctimas que ha dejado a lo largo de su historia.