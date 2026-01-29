¡Harry Styles extiende fechas en México! Anuncian sexto concierto en el Estadio GNP

Harry Styles en México La alta demanda para los shows del ‘Together, Together Tour’ en México ha ocasionado que Harry Styles extienda su visita en el país; esta ocasión, anunció sexta fecha en el GNP Seguros.

Después de una extensa pausa de la industria musical, Harry Styles vuelve con fuerza al anunciar su nuevo álbum ‘Kiss Me All the Time. Disco, Ocassionally’, el cual promocionará internacionalmente en su gira mundial ‘Together, Together Tour’, con México como uno de sus escenarios destinados.

Inicialmente, Styles anunció sólo dos conciertos en la Ciudad de México, pero la alta demanda de su público fanático en el país logró que las entradas para ambas fechas se agotaran a tiempo récord, lo que provocó que se programaran tres fechas más.

Sin embargo, el temido “Sold Out” volvió a repetirse en los nuevos conciertos anunciados y, justo cuando la esperanza parecía haber abandonado a las personas que se quedaron sin entrada, Ocesa Pop anunció una sexta fecha para Harry Styles en el Estadio GNP.

¿Cuál es la nueva fecha para el Together, Together Tour en México 2026?

A través de redes sociales, la promotora de entretenimiento en México, Ocesa Pop, anunció al público fanático que las cinco fechas para los conciertos del ex-integrante de One Direction en el país estaban completamente agotadas.

No obstante, el anuncio estuvo acompañado de un golpe de suerte para las seguidoras y seguidores del artista británico, pues también comunicó que se abrió una sexta y última fecha para Harry Styles en México.

¡5 FECHAS AGOTADAS, MÁS UN ÚLTIMO SHOW EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN 2026! 🖤



Debido a la increíble demanda, Harry Styles: Together, Together tendrá sexta fecha el 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros.💥#PreventaBanamex: 3 de febrero

Venta general a partir del 4 de febrero.

Más… pic.twitter.com/PaIkxCcY8F — Ocesa Pop (@ocesa_pop) January 29, 2026

El “último concierto” anunciado por Ocesa se llevará a cabo el 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, evento para el cual también existirá preventa Banamex y venta general.

¿Cuándo serán la preventa y venta general para la sexta fecha de Harry Styles en México?

Este jueves 29 de enero, la cuenta oficial de Ocesa liberó las fechas oficiales de las preventas y la venta general para los dos conciertos de Styles en el Estadio GNP, cuyas fechas, requisitos y horarios son los siguientes:

30 de enero: Venta Beyond , con hora de inicio a las 9:00 AM , exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Citibanamex Beyond o Prestige.

Venta , con hora de inicio a las , exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Citibanamex Beyond o Prestige. 2 de febrero: Venta Priority , la cual se abrirá a las 9:00 AM , dos horas después a la venta de fans, reservada a los clientes selectos (Priority) de Banamex.

Venta , la cual se abrirá a las , dos horas después a la venta de fans, reservada a los clientes selectos (Priority) de Banamex. 3 de febrero: Preventa Banamex , exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Iniciará a las 11:00 AM .

Preventa , exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Iniciará a las . 4 de febrero: Venta general, que iniciará 11:00 AM. En esta fase, podrás comprar tus boletos con tarjeta de crédito o débito sin importar el banco.

Precios de los boletos para el Together, Together Tour de Harry Styles en México

El costo de las entradas para los espectáculos del artista británico mantendrán el rango presentado en sus preventas y ventas predecesoras de las fechas ya agotadas, los cuales son: