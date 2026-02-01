Bad Bunny contra el ICE: el potente discurso en los Grammy 2026

Bad Bunny durante su premiación el los Premios Grammy 2026 Foto: Especial

En la 68ª edición de los Premios Grammy, celebrada el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Bad Bunny no solo celebró una de las noches más importantes de su carrera al ganar el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos, sino que aprovechó la atención mediática de los premios para emitir un discurso que trascendió la música y pasó al ámbito público y político, derivados de los hechos ocurridos tras la irrupción del ICE en ciudades estadounidenses.

¿Qué dijo Bad Bunny en su discurso de los Grammy?

Con su gramófono aún en las manos, el artista puertorriqueño inició su discurso de agradecimiento con una frase contundente: “Before I say thanks to God, I’m going to say, ICE out” (Antes de agradecer a Dios, voy a decir: fuera ICE), en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), agencia federal responsable de implementar las políticas migratorias más estrictas del país.

Bad Bunny continuó su mensaje con palabras que quedaron grabadas en la ceremonia: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses también”. Ese pasaje fue recibido con ovación de pie por parte de la audiencia, y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

El mensaje no solo apuntó contra las políticas migratorias agresivas, sino que buscó reivindicar la dignidad de las comunidades migrantes y latinas en EE. UU., que han sido objeto de críticas, redadas y detenciones, especialmente en un contexto político polarizado y tras recientes hechos que han intensificado las protestas en varios estados.

En un momento en el que muchos analistas destacaban el clima de tensión social en Estados Unidos, Bad Bunny explicó que responder con odio solo fortalece más odio, y exhortó a construir un camino distinto: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. Con esa declaración planteó que la lucha por justicia y respeto debe partir de la compasión y la empatía hacia los demás.

El artista también señaló que, aunque sea complicado resistir el odio en tiempos polarizados, el enfoque debe mantenerse en unidad y amor por la comunidad y la familia, un mensaje que muchos interpretaron como una invitación a repensar el discurso público en torno a los migrantes y las políticas que los afectan.

Además, varios artistas presentes en la ceremonia también alzaron la voz sobre temas similares. Por ejemplo, Billie Eilish llevó en su atuendo un pin con la frase “ICE Out” y pronunció mensajes en favor de la migración justa durante su discurso de aceptación, lo que convirtió a la noche de los Grammy en un espacio donde la música y el activismo se entrelazaron frente a millones de espectadores.