¿Bad Bunny regresa a México?: rumores apuntan a más conciertos para 2026

¿Bad Bunny vuelve a México en 2026? Las redes sociales estallan tras pistas del posible regreso de Bad Bunny a México en su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour; se espera que se presente en más ciudades, no sólo CDMX.

Bad Bunny se ha consolidado como un ícono global de la música tras establecer marcas históricas en listas Billboard, ganar múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y posicionándose como el artista más escuchado mundialmente en Spotify por años consecutivos.

Al convertirse en el latino más influyente del momento, Bad Bunny alcanzó triunfos sin precedentes en tan sólo nueve años de trayectoria, tales como liderar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX o agotar entradas por completo en su gira internacional DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour, todavía vigente este 2026.

Debido al éxito de su carrera, es normal que cualquier noticia relacionada al cantante y compositor puertorriqueño haga estallar las redes sociales de emoción, sobre todo si las noticias espeuladas señalan a uno de los países que Bad Bunny más aprecia y cuyo público siempre le ha dado una cálida bienvenida: México.

¡Sí, tal como lo has leído! De acuerdo con pistas y rumores difundidos en el internet, fans del artista creen que la espera por ver nuevamente a Bad Bunny no será demasiada, ya que se han especulado nuevas fechas para México este 2026.

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour’: ¿Bad Bunny volverá a México en 2026?

Benito ofreció al público mexicano ocho espectáculos cargados de energía, luz y artistas invitados al escenario durante el mes de diciembre del año recién terminado, teniendo por escenario el GNP Seguros.

Debido al éxito del puertorriqueño, especialmente en el público de México, las entradas para cada uno de sus conciertos en el país se agotaron rápidamente. Al mismo tiempo, dado que sólo existieron fechas para la Ciudad de México, gran parte de sus aficionadas y aficionados en el país no pudieron asistir a los eventos.

Ante esta situación, se mencionó en redes sociales que un artista de la talla de Bad Bunny debería considerar más escenarios en un país cuyo público aficionado es vasto, sugerencia que parece estar cerca de volverse realidad de acuerdo con los rumores esparcidos en los últimos días.

Según la información difundida en plataformas como X (Twitter), Bad Bunny podría regresar a México en el 2026 como parte de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour, el cual continúa vigente y aún tiene diversas fechas en terreno internacional; no sólo eso, sino que esta vez... ¡visitaría más ciudades!

¿En qué ciudades de México se presentaría Bad Bunny en el 2026?

El inmenso éxito de la gira internacional de Bad Bunny lo mantiene en el centro de la conversación de todo el mundo, principalmente entre el público mexicano que todavía experimenta el ensueño post-concierto tras los espectáculos llevados a cabo en el país.

La emoción no disminuye, pues de acuerdo a rumores difundidos por comunidades de información especializada en el cantautor puertorriqueño, éste podría volver a tierras mexicanas y visitaría tres ciudades en su nueva ronda de conciertos para México.

Esta especulación surge gracias a la información compartida por la cuenta Bad Bunny México (@BadBunny_Mex) en la red social X, la cual compartió que —según los rumores— el ‘Conejo Malo’ no visitará únicamente la CDMX, sino que contempla shows en otras ciudades.

Solo diré que... No sería nada más CDMX. 🫣🏟️🇲🇽📸🐰 — Bad Bunny México 👁️ (@BadBunny_Mex) January 9, 2026

Otro de los tweets de esta cuenta, muestra diez emojis de estadios, lo que equivaldría a diez nuevos conciertos en México; no obstante, están divididos, dando a entender que son las fechas destinadas a cada ciudad.

Hasta el momento, no existe anuncio oficial del regreso de Bad Bunny a México, mas esto no ha detenido a sus fans mexicanos y mexicanas de especular los escenarios que el galardonado artista visitará.

Las posibles ciudades rumoradas en redes, son: