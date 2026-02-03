Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: ¿Quiénes podrían ser los artistas invitados?

Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX Las y los fans han comenzado a a especular sobre quiénes podrían aparecer junto al 'Conejo Malo' durante su show del medio tiempo en Santa Clara, California.

Estamos oficialmente en la semana del Super Bowl LX. Los New England Patriots y los Seattle Seahawks definirán al campeón de esta temporada en la NFl. Sin embargo, la atención de las y los fans también se centra en el espectáculo de medio tiempo que este 2026 estará protagonizado por el reciente ganador al álbum del año de los Grammy’s, Bad Bunny. El cantante puertorriqueño se encuentra en uno de los puntos más altos de su carrera y ha generado altas expectativas para brindar un show histórico e inolvidable mientras se comienzan a especular quiénes podrían ser las o los invitados a su espectáculo.

A través de los años, el show de medio tiempo del Super Bowl ha evolucionado y se ha adaptado a la atención mediática que genera. Sin embargo, uno de los aspectos principales como los artistas invitados se ha mantenido para generar expectativa y causar sorpresas en el público. En su gira reciente, el ‘Conejo Malo’ ha compartido el escenario con figuras reconocidas de la industria y es posible que lo vuelve a hacer este próximo 8 de febrero. Se espera que la presencia sea 100% latina, y aunque todavía no hay rumores por parte de medios especializados, las y los seguidores de Benito ya comienzan a deducir quiénes podrían formar parte de este espectáculo.

Daddy Yankee

Uno de los “padres fundadores” del reggaetón y compatriota puertorriqueño de Bad Bunny. Daddy Yankee regresó el año pasado con la canción que estrenó junto a Bzrp. Además, este año ya colaboró con la NFL en el show de medio tiempo del partido que se disputó en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu en Madrid durante el mes de noviembre. Además de que podrían cantar “La Santa” canción que tienen juntos del álbum YHLQMDLG de Bad Bunny.

Shakira

Durante el 2025, ‘La Loba’ protagonizó una de las giras mundiales más exitosas del año con estadios llenos en diferentes partes del mundo. La cantante colombiana estuvo con mucha fuerza durante todo el año pasado. Además, fue la propia Shakira quien invitó a Bad Bunny a su presentación del Medio Tiempo del Super Bowl en el 2020, por lo que ahora, podría ser él quien devuelva el favor y ambos protagonizar un momento épico.

Karol G

Una de las artistas más populares de los años recientes y que se sigue consolidando como una referente de la música latina es Karol G. ‘La Bichota’ tuvo un gran éxito en el 2025 con el estreno de su disco Tropicoqueta, principalmente con sencillos como “Si antes te hubiera conocido” e “Ivonny Bonita”. Hace unos meses fue protagonista cantando en el desfile anual de Victoria Secret, demostrando que no tiene ningún problema al presentarse en grandes escenarios internacionales.

Marc Anthony

Otro artista de sangre ‘boricua’ que no necesita presentación y que tiene un alto grado de popularidad en los Estados Unidos. Marc Anthony es una de las voces más reconocidas de la salsa por su amplia trayectoria y grandes éxitos internacionales. En su gira de conciertos por Puerto Rico, Bad Bunny y Marc Anthony ya compartieron escenario interpretando algunos temas tradicionales de este país. ¿Qué tal se escucharía Baile Inolvidable en la voz del ‘Flaco de Oro’?

J Balvin

Posiblemente una de las opciones más soñadas por los fans. A finales del 2025, ambos artistas sorprendieron al mundo de la música al presentarse juntos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de una “reconciliación”. Con múltiples canciones conjuntas en su repertorio, podría ser un momento icónico tenerlos a ambos en un escenario como el del medio tiempo del Super Bowl.

Peso Pluma

Uno de los máximos exponentes de los ‘Corridos Tumnbados’ y que se popularizó en 2024 con el sencillo ‘Ella baila Sola’. A pesar de las polémicas que lo rodean, el ‘Doble P’ regresó este año para protagonizar un gira por múltiples ciudades de los Estados Unidos. Además, es ampliamente reconocido entre el público latino del área de California, lo que podría hacerlo una posible adición en este espectáculo que será en Santa Clara.

Bomba Estéreo

En 2022, Bad Bunny colaboró con Bomba Estéreo para uno de sus éxitos más recordados del disco “Un Verano sin ti” con el tema “Ojitos Lindos”. La banda colombiana con más de 20 años de trayectoria sigue siendo uno de los referentes en ritmos latinos en combinación con ritmos pop y electrónica, tal como lo demostraron en su producción más reciente Astrotropical.