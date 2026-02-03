¿Habrá mensaje político de Bad Bunny en el Super Bowl LX?: comisionado de la NFL se anticipa a la polémica

Super Bowl LX En conferencia de prensa, Roger Goodell respondió a los posibles rumores de que Bad Bunny y Green Day puedan compartir mensajes políticos durante sus presentaciones en el Super Bowl LX.

Roger Goodell, comisionado de la NFL, respondió en conferencia de prensa que Bad Bunny, artista encargado de protagonizar el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, es consciente de que el evento es una plataforma que promueve la unión.

La aclaración pública nace debido a los recientes discursos políticos que se dieron durante la premiación de los Grammys 2026, entre ellos, el cantante puertorriqueño arremetió contra la formación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a la vez que abogó por las comunidades migrantes en Estados Unidos al recibir el Grammy a Mejor Álbum del Año.

Medio Tiempo del Super Bowl LX: ¿Bad Bunny podría lanzar un mensaje político?

En la conferencia de prensa previa al gran evento del próximo domingo, el comisionado de la NFL respondió a las preguntas sobre la posibilidad de que Bad Bunny, artista seleccionado para el show de Medio Tiempo, pueda compartir un mensaje político de la manera que hizo en la premiación de los Grammys.

“Él entiende que la plataforma sirve para unir a la gente con su creatividad y talento, y él debe aprovechar este momento para lograrlo”, expresó Goodell cuando los medios cuestionaron su posición ante los discursos políticos que podrían presentarse con el cantante puertorriqueño o la banda Green Day, quienes abrirán el evento.

🚨 NEW: Roger Goodell Says Bad Bunny & Green Day Won’t Get Political During the Super Bowl



“This platform is used to unite people and to be able to bring people together with their creativity … I think Bad Bunny understands that and I think he'll have a great performance.” pic.twitter.com/pK7Fj6vYIV — Chief Nerd (@TheChiefNerd) February 3, 2026

“Artistas del pasado lo han hecho. Bad Bunny lo entiende, por lo que creo que tendrá una gran presentación”, aseveró, corroborando que Bad Bunny fue seleccionado para el show de Medio Tiempo por su reconocimiento como artista.

“Creo que todos quieren escuchar a Bad Bunny, eso se demostró en la premiación de anoche”, señaló el comisionado de la NFL, haciendo referencia a la reciente premiación de los Grammys 2026, donde el compositor puertorriqueño se llevó el premio más importante de la noche.

¿Cuál es la posición de Donald Trump respecto a Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Por otra parte, Goodell también aclaró que la realización del Super Bowl LX mantiene el trabajo conjunto que se ha hecho anteriormente, colaborando con todos los niveles para asegurarse de que exista un ambiente seguro en el evento.

“El Gobierno Federal es una gran parte de ello, incluyendo esta administración”, declaró en la misma conferencia de prensa, asegurando que anticipa las variables para llevar a cabo un evento lo más seguro posible.

No obstante, el presidente de los Estados Unidos ha expresado anteriormente su posición respecto a la selección de Bad Bunny como el artista de Medio Tiempo para el Super Bowl LX, expresando claramente su desacuerdo.

“Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Es terrible”, afirmó Trump semanas atrás, sosteniendo que no asistirá al Super Bowl de este año.