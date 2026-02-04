“K de Karma: La Escucha”: fecha, hora y costos de la la listening party en el Palacio de los Deportes de Kenia Os

La creadora de contenido y cantante, Kenia Os, ha llevado su carrera a un nuevo nivel con el anuncio de una listening party muy especial. Este evento no es un concierto tradicional, sino la oportunidad para que sus Keninis escuchen el nuevo álbum “K de Karma” antes de su lanzamiento oficial.

Programado para el jueves 19 de marzo de 2026, el evento tendrá lugar en el Palacio de los Deportes, lo que hará de este lanzamiento un show con altas expectativas.

Precios de boletos para “K de Karma: La Escucha”

La organización del evento estará a cargo de Ocesa, mientras que la venta de entradas será a través de Ticketmaster.

Precios con cargos incluidos

Pista : $750.25

: $750.25 Nivel B : $651

: $651 General C : pendiente de anunciar

: pendiente de anunciar Nivel D : $450

: $450 Nivel E : $351

: $351 PCD: $351

Preventa y venta general de la listening party de Kenia Os

Preventa exclusiva Banamex : 5 de febrero de 2026, a partir de las 11:00 am

: 5 de febrero de 2026, a partir de las 11:00 am Venta general: 6 de febrero de 2026, desde las 11:00 am

Un dato extra: si compras con tarjetas de crédito Banamex y tu compra supera los $3000 pesos, podrás diferir tu pago hasta por tres meses sin intereses.

A diferencia de un concierto tradicional, las listening party están pensadas para escuchar el álbum completo de principio a fin y, dependiendo del formato final que presente el equipo de Kenia Os, podría incluir comentarios, anécdotas o pequeñas interacciones con la artista sobre las canciones.

Esto lo convierte en un formato íntimo y con posibles sorpresas para los fans. Para muchos Keninis, este podría ser un momento de conexión con el universo creativo de Kenia.