Shakira en CDMX 2026: fechas, precios de boletos y todo lo que debes saber de su regreso al Estadio GNP Seguros

Después de conquistar estadios por todo el mundo con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira volverá a la Ciudad de México para un concierto especial que cerrará su tour en el Estadio GNP Seguros.

El evento está programado para el 27 de febrero de 2026 en el icónico Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, un recinto con capacidad para decenas de miles de fans listos para bailar y cantar sin parar.

Este concierto forma parte del tramo final de una gira histórica que ha roto récords de taquilla y de presentaciones continuas dentro de nuestro país con un público altamente comprometido.

Precios oficiales de boletos para Shakira en CDMX en 2026

Uno de los temas que más interés genera es el costo de los tickets para ver a Shakira en vivo. Según las listas oficiales de venta, los precios de los boletos para este concierto van desde opciones accesibles hasta localidades premium, lo que permite a distintas audiencias elegir su experiencia ideal:

Costos de los boletos

Rojo: $10,856

$10,856 Amarillo: $8,050

$8,050 Rosa: $6,830

$6,830 Azul: $5,610

$5,610 Morado: $4,390

$4,390 Café: $3,170

$3,170 Zona GNP: $3,536

$3,536 Verde B: $2,438

$2,438 Naranja B: $1,950

$1,950 Verde C: $1,340

$1,340 Naranja C: $1,217

$1,217 General B: $1,584

Estas cifras son aproximadas y basadas en los precios anunciados oficialmente para el evento en el Estadio GNP Seguros, considerando que pueden variar levemente con cargos por servicio e impuestos.

¿Dónde comprar boletos para Shakira en CDMX?

La venta de entradas para este concierto será a través de Ticketmaster, con fechas de preventa cerradas y venta general disponibles desde finales de 2025.

Al tratarse de un show de cierre de gira, se espera una demanda alta, por lo que los fans suelen buscar tickets desde preventas exclusivas y membresías de fanclub.

Más allá del regreso a México, este concierto se perfila como un momento histórico para los fans de Shakira. Su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” ha batido récords de asistencia y recaudación, consolidándola como una de las artistas latinas con más impacto global.

Además, en su visita anterior a la CDMX la energía fue tal que los shows se convirtieron en tendencia en redes, con fans comentando experiencias, atuendos, anécdotas y más. Todo apunta a que esta próxima fecha será un evento épico; sin embargo, muchos esperamos que ahora sí cante más de sus “canciones viejitas”.