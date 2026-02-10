Muere a los 84 años José Bisbal, exboxeador español y padre de David Bisbal

José Bisbal junto a su hijo David (X)

José Bisbal Carrillo, exboxeador y padre del cantante español David Bisbal, falleció este martes en Almería a los 84 años, así lo informó el propio artista a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, publicó Bisbal en su perfil de Instagram acompañando el texto con una imagen de archivo de su padre como boxeador.

José Bisbal, quien padecía alzheimer desde hace años, pereció rodeado de su familia.

¿Quien fué José Bisbal?

Nacido el 1 de diciembre de 1941, fue una figura histórica del deporte local al convertirse en el primer púgil nacido en Almería en coronarse campeón de España, título que llegó a ostentar en siete ocasiones.

Con un récord profesional de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, Bisbal fue además pionero al disputar combates internacionales en países como Suecia. Casado con María Ferre, era padre de tres hijos: José María, María del Mar y David.

Su figura y su lucha contra la enfermedad fueron visibilizadas recientemente en el documental sobre la trayectoria de su hijo menor, quien siempre reivindicó el legado deportivo y personal de su padre. (Con información de EFE)