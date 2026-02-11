Despecho Sinfónico en CDMX: fechas, lugar, precio de boletos y todo lo que tienes que saber sobre el concierto de desamor que tu corazón necesita

Despecho Sinfónico es una propuesta musical que toma los sentimientos que surgen después de una ruptura y los lleva a un formato que nunca imaginaste: una orquesta sinfónica que apapacha a la gente y la invita a cantar en conjunto canciones de desamor.

Lejos de lo cliché que puede ser una típica noche de un concierto clásico, esta experiencia orquestal está diseñada para que el público se conecte, cante y libere su corazón roto al mismo tiempo que la música suena en el auditorio.

La idea detrás de este proyecto es romper con la barrera entre intérpretes y audiencia, es decir, volverlos parte del espectáculo. La Filarmónica de las Artes, dirigida por E. Abraham Vélez Godoy, lidera este experimento musical que mezcla la emotividad popular con la belleza de una sinfónica.

Fechas, lugar y boletos: todo lo que necesitas saber

Las presentaciones se llevarán a cabo en marzo de 2026 con varias presentaciones:

Jueves 19 de marzo – 7:00 pm

7:00 pm Viernes 20 de marzo – 7:00 pm

7:00 pm Sábado 21 de marzo – 6:00 pm

6:00 pm Viernes 27 de marzo – 7:00 pm

7:00 pm Sábado 28 de marzo – 6:00 pm

El evento se realizará en el Auditorio Fra Angelico, en el sur de la Ciudad de México (CDMX), un espacio que permite una calidad sonora y una atmósfera íntima perfecta para este tipo de experiencias.

Precio de boletos

Los boletos tienen un precio que ronda entre $400 y $450 pesos, dependiendo de la zona dentro del auditorio, y se venden por medio de la plataforma Boletópolis.

La tendencia cultural del “despecho” en CDMX

CDMX ha visto cómo el desamor se ha convertido en una fiesta, donde eventos y lugares dedicados a cantar y celebrar sentimientos intensos han impuesto moda. Desde bares y salas que giran alrededor de la música de despecho hasta conciertos que celebran los corazones rotos, esta tendencia es una manera de liberar emociones a través de la música.

Proyectos como Despecho sinfónico, por rupturas y amores fallidos, ya han registrado lleno total en la capital, demostrando que la audiencia está lista para experiencias que toquen fibras sensibles.

Atrévete a vivir una experiencia catártica y ve a disfrutar Despecho Sinfónico, enfrenta tus canciones favoritas en compañía de otros corazones rotos para sanar, reír, gritar y liberarse.