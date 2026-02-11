Muere James van der Beek, actor de Dawson’s Creek, tras batalla contra el cáncer

Muere James van der Beek este miércoles 11 de febrero Fotoarte: La Crónica

La familia del actor James David Van Der Beek, conocido mundialmente por su papel como Dawson Leery en la icónica serie Dawson’s Creek, confirmó su muerte a los 48 años este 11 de febrero de 2026. El anuncio fue dado tras una difícil batalla contra un cáncer colorrectal en etapa avanzada, padecimiento que había hecho público en 2024 y que marcó los últimos años de su vida.

Van Der Beek fue una figura entrañable para toda una generación que creció con las historias de adolescentes de los años 90, y su partida ha conmocionado al mundo del entretenimiento, fanáticos y colegas por igual. Aquí reconstruimos su vida y trayectoria, a manera de homenaje.

¿Cómo fue el diagnóstico de cáncer de James van der Beek?

En agosto de 2023, Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, una forma agresiva de cáncer intestinal que más tarde se conoció públicamente en noviembre de 2024.

Durante más de dos años, el actor enfrentó con transparencia su enfermedad, buscando no solo tratamiento, sino también concienciar sobre la importancia de las pruebas tempranas de detección, especialmente en personas jóvenes, ya que este tipo de cáncer ha ido aumentando entre adultos menores de 50 años.

Incluso hubo momentos en los que subastó objetos y memorias de su carrera, incluidos artículos de Dawson’s Creek, para ayudar a financiar tratamientos y concienciar sobre los costos de atención médica, lo que lo convirtió en una voz más allá de la actuación.

¿Cómo fueron los últimos años de James van der Beek?

Durante el proceso de su enfermedad, Van Der Beek compartió reflexiones en sus redes sociales sobre la vida, el amor y el valor del tiempo con su familia. En entrevistas, habló sin filtros sobre cómo el cáncer transformó su visión de sí mismo y reforzó su agradecimiento por cada momento junto a su esposa Kimberly y sus seis hijos.

Su familia lo acompañó hasta sus últimos días, y el comunicado difundido tras su muerte describe que falleció “con coraje, fe y gracia”, rodeado de amor y respeto por el impacto que tuvo en quienes lo conocieron y siguieron.