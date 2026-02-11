Train dreams: el viaje melancólico entre la tragedia y cotidaniedad de un leñador de inicios del siglo XX

Train Dreams, dir. Clint Bentley (X)

Basada en la novela de Denis Johnson, Train Dreams sigue la vida de Robert (interpretado por Joel Edgerton), un leñador y constructor introvertido de inicios del siglo XX, quien atraviesa un cambio constante en su vida, desde la perdida de sus padres de niño, hasta el trágico incidente que ocasiona la muerte del amor de su vida y a su hija.

El director Clint Bentley retrata la melancolía del protagonista con una visión profunda sobre encontrar el sentido de la vida, el afrontar el duelo y fortalecer los lazos con las personas que de un momento a otro se vuelven importantes en nuestra vida.

Asimismo, cuenta con un juego de cámaras dinámico, con tomas panorámicas o cerradas que acompañan a la belleza de la vida rural norteaméricana en pleno cambio hacía la modernidad, retratando en el mismo paisaje los cambios tecnológicos que dejan ver como las locomotoras (piezas centrales de la historia) comienzan a quedar obsoletas junto a la novedad automotriz existente a inicios del siglo pasado.

La interpretación de Edgerton como el melancólico Robert, quien atraviesa cambios constantes en su vida, refleja el gran trabajo actoral que posee, ya que transmite sus sentimientos con naturalidad, desde sus momentos felices al lado de su familia o amigos leñadores, hasta la tristeza y arrepentimiento de algunos sucesos impactantes en su vida.

Igualmente, cuenta con personajes consagrados en la industria hollywoodense, como el veterano William Macy como Arn, un experimentado leñador quien tras encontrarse frecuentemente con Robert en jornadas de trabajo, se vuelve un gran amigo quien, hasta sus últimos momentos, acompañó al protagonista e incluso hizo reflexionar sobre el sentido de la vida y lo efímera que puede ser, en un momento puedes estar disfrutando de una charla junto a una fogata y en otro asistiendo a un funeral.

Felicity Jones, quien da vida a Gladys, la esposa de Robert, es otro personaje trascendental en la historia, ya que ella se presenta como un fuerte apoyo moral para el leñador, quien por su trabajo, ha atravesado diferentes circunstancias que le ocasionan un trauma, por esto, ella siempre se muestra como una acompañante que ama al personaje y daría todo para verlo feliz.

El largometraje también retrata la Ley de Exclusión China de 1882, persecución contra esta población asiática en Estados Unidos a inicios del siglo XX, contrastando con la actualidad con las redadas antiinmigrantes de ICE en el país, e incluso el racismo que se vive dentro del territorio estadounidense.

Train Dreams es un reflejo dramático y preciso a como la vida puede cambiar de un momento a otro, así como la búsqueda hacia el descubrimiento personal y el encontar el sentido a la vida, la cuál puede pasar bastante rápido y sin darte cuenta