Muere Robert Duvall a los 95 años, reconocido por su papel en ‘El Padrino’: trayectoria y vida del actor

Fallece Robert Duvall El ganador del Oscar a Mejor Actor en 1984, falleció el domingo 15 de febrero a la edad de 95 años; mayormente reconocido por sus actuaciones en ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’

El actor Robert Duvall, mayormente reconocido por su papel como Tom Hagen en El Padrino y El Padrino II, falleció el domingo 15 de febrero a sus 95 años de edad, según reportaron medios estadounidenses.

La esposa de Duvall confirmó la muerte del una vez ganador del Oscar a Mejor Actor, compartiendo su tristeza por la pérdida mediante un afligido mensaje: “Dije adiós a mi amado”, expresó Luciana Duvall, informando que Robert murió en paz en su casa en Virginia.

¿De qué murió el actor Robert Duvall?

Hasta el momento, se desconoce la causa directa de fallecimiento, sin embargo, su esposa Luciana Duvall compartió que el actor murió en su hogar y no padeció dolor alguno, sino que fue una despedida pacífica.

Sin embargo, esto no restó la tristeza de su compañera de vida, quien confirmó la muerte de Robert en un emotivo mensaje: “Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo y uno de los mayores actores de nuestro tiempo”.

El comunicado fue liberado este lunes 16 de febrero, no obstante, Robert Duvall falleció el domingo 15 de febrero en su domicilio ubicado en Middleburg, Virginia.

¿Quién era Robert Duvall? Trayectoria y premios del actor

Robert Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego California, Estados Unidos, y fallecido el 15 de febrero de 2026 en su hogar en Middleburg, Virginia, a los 95 años de edad, según confirmó su esposa a los medios estadounidenses.

Duvall se graduó del Principia College en Illinois en 1953 y sirvió dos años en el ejército durante la Guerra de Corea. En los años siguientes, estudió teatro con el reconocido profesor de interpretación Sanford Meisner en el The Neighborhood Playhouse School of the Theatre de Nueva York y despegó su carrera artística actuando en obras de Broadway y off-Broadway.

Robert Duvall debutó memorablemente en Matar a un ruiseñor en 1962, interpretando al solitario Arthur ‘Boo’ Radley, lo que abrió su camino a más producciones cinematográficas en las que pudo demostrar su talento y ser reconocido por el mismo.

Duvall fue un actor galardonado, habiendo ganado el Oscar a Mejor Actor en 1984 por su actuación como Mac Sledge en Tender Mercies. Igualmente, acumuló cuatro Globos de Oro; el primero de ellos, también por su papel en Tender Mercies, y los demás por Apocalypse Now, Lonesome Dove y Stalin.

El actor también recibió dos reconocimientos Emmy en 2006 por Broken Trail y un BAFTA gracias a su trabajo actoral en Apocalypse Now.

¿En qué películas actuó Robert Duvall?

Uno de los personajes más emblemáticos en la trayectoria de Duvall fue Tom Hagen, el abogado de la mafia con mentalidad empresarial que apareció en los filmes El Padrino y El Padrino II en la década de los setenta.

Otros de los proyectos más reconocidos del galardonado actor, fueron:

Apocalypse Now.

Tender Mercies.

M*A*S*H.

The Great Santini.

Gods and Generals en la saga Civil War.

en la saga El Juez.

A pesar de haber ganado sólo una ocasión, el actor estadounidense fue nominado a los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas cuatro veces durante toda su carrera.

“Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable”, escribió Luciana Duvall al confirmar la muerte de su amado esposo, agradeciendo el tiempo y la privacidad que el público ha dado a la familia.