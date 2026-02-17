The Mandalorian and Grogu en cines: así luce el tráiler oficial de la nueva película de Star Wars

The Mandalorian and Grogu Lucasfilm obsequia el tráiler de la próxima misión del Mandaloriano y Grogu; esta vez, viajarán del formato streaming a las salas de cine.

Después que los fanáticos y fanáticas del universo Star Wars señalaran con decepción la ausencia del esperado adelanto de la próxima película de la franquicia en la transmisión del Super Bowl LX, Lucasfilm trató de corregir el error al lanzar esta mañana un tráiler cargado de acción y efectos al estilo más clásico de la saga.

El adelanto de The Mandalorian and Grogu fue liberado este martes 17 de febrero, encendiendo la emoción de los seguidores y seguidoras al presentar vistazos de los conflictos que el dúo enfrentará en esta nueva película de la popular franquicia que no ha tocado las salas de cines desde 2019 con Star Wars IX: El ascenso de Skywalker.

¿De qué trata el tráiler de The Mandalorian and Grogu?

Los protagonistas de la popular serie The Mandalorian viajarán del formato streaming a la galaxia de los cines en la próxima película de la saga, profundizando en la aventura del emblemático dúo compuesto por Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu (popularmente llamado ‘Baby Yoda’), un niño de 50 años que pertenece a la misma especie misteriosa que el Maestro Yoda y es sensible a la Fuerza.

En el trailer, Grogu y su padre adoptivo se adentrarán a una peligrosa misión a través de la galaxia todavía dañada por los estragos de la reciente guerra, donde la Nueva República trata de mantener el orden que la Rebelión les otorgó tras la caída del Imperio y derrocar de una vez por todas a los soldados imperiales dispersos por el cosmos.

Star Wars returns to the big screen with The Mandalorian and Grogu.



Watch the trailer now and experience the film, starring Pedro Pascal, only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/0S31W8kRfq — Star Wars (@starwars) February 17, 2026

Jon Favreau, creador de la serie y director de la película, anunció que el propósito de esta película es llevar al público a una aventura inigualable, “tiene que ser algo que, en este momento, en el que hay tantas cosas compitiendo por tu atención, te haga dejar lo que estás haciendo e ir al cine”.

El adelanto liberado esta mañana de The Mandalorian and Grogu rescata el estilo clásico del universo Star Wars, presentando secuencias de persecución intergaláctica, coreografías de batalla, especies reconocidas en la saga y una inmensa e importante carga de ternura gracias a ‘Baby Yoda’, quien sin duda atraerá a las masas y podría ser la carnada perfecta para que Star Wars recupere un poco de su gloria anterior.

¿Cuándo se estrenará The Mandalorian and Grogu en cines?

Sigourney Weaver, nombrada por el público cinéfilo como la “Reina de la ciencia ficción” por su icónico papel como Ellen Ripley en Alien, se unirá a la popular saga de las estrellas como una piloto de combate, mientras que Jeremy Allen White (The Bear) interpretará al hijo criminal de Jabba The Hutt.

De acuerdo con el anuncio oficial del proyecto, la película se estrenará el 22 de mayo de 2026, popularmente catalogado como el “mes de la Fuerza” por el juego de palabras en inglés del día 4 de mayo (’may the fourth’ be with you’).