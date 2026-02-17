Zootopia 2: el valor de afrontar las adversidades y fortalecer los vínculos

Zootopia 2, Walt Disney Pictures (Walt Disney Pictures)

En noviembre llegó a cines Zootopia 2, secuela de la película de 2016 que fue bien recibida tanto por el público como por la crítica y en esta ocasión continuamos con la historia de Juddy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora como compañeros policías tendrán que aventurarse nuevamente por toda la metrópoli para resolver un caso que involucra a una serpiente azul llamada Gary, especie relativamente inexistente en la ciudad debido a que después de cierto incidente ocasionara en la población de la colorida y diversa Zootopia un miedo y rechazo hacia los reptiles.

Al igual que la primera cinta, esta abarca la temática del racismo y la discriminación, todo esto mientras enfrentan a una de las familias más poderosas de la ciudad: los Lynxley.

Mientras huyen de las autoridades y de los Lynxley (esto debido a que fueron incriminados por el robo de unos documentos que avalan la inocencia de las serpientes), Judy y Nick tendrán que aprender a convivir y aceptarse el uno al otro, ya que veremos a lo largo de la película discusiones entre ellos debido a sus diferencias, tanto de actuar como de pensar, pero, a pesar de las adversidades, los compañeros aprenderán a trabajar resolviendo sus diferencias para resolver el caso.

Así como en el primer filme, Zootopia destaca por sus coloridos visuales, sus personajes dinámicos, una ambientación y escenarios visualmente alegres, ya que nos presentan nuevas localidades que aumentan la diversidad de la metrópoli, como el caso de un pantanos donde viven los reptiles a escondidas, y un desierto que se siente abrasador, y un distrito donde vivían las serpientes antes de ser desplazados, cubierto de nieve.

Esta secuela a pesar de tener una problemática parecido a la primera, se siente fresca, como una expansión a la historia que nos contaron anteriormente, pero dándole más desarrollo tanto a los personajes como a la ciudad y aunque tenemos regresos de la precuela (como el caso de Gazelle interpretada por Shakira), Zootopia 2 nos regala nuevos personajes divertidos que acompañarán a la pareja dispareja de los protagonistas, destacando a Gary que es un personaje divertido, con el que puedes empatizar al instante, quien tiene un noble propósito con reivindicar a su especie para volver a ser aceptada como habitantes de los suburbios.

Además, el crecimiento personal de Judy y Nick termina por reivindicar su relación de compañeros de trabajo, así como un posible futuro romance, que nos da a entender que vendrán más aventuras dentro de Zootopia.

Actualmente, la cinta del estudio Walt Disney está compitiendo por ganar el galardón del Oscar a mejor película animada.