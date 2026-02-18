My Chemical Romance en México: Un San Valentín teñido de negro y el espíritu vivo de The Black Parade My Chemical Romance regresó a la Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros este 14 de febrero para concluir su gira por Latinoamérica (Celeste Román)

Era 2007 en el Palacio de los Deportes y My Chemical Romance concluía la gira de su álbum conceptual The Black Parade cuando anunciaron que su alter ego (llamado de la misma forma que el disco) moriría esa noche.

No obstante, casi 20 años después, The Black Parade regresó a los escenarios, pero ahora siendo comandado por el Grand Immortal Dictator del país ficticio DRAAG, y este 14 de febrero prometía ser la conclusión de esta historia, así como lo fue años atrás.

Este 14 de febrero, 65,000 personas se reunieron en el Estadio GNP Seguros para ser testigos del cierre de la gira por Latinoamérica, “Long Live: The Black Parade”. Aquellos quienes en su adolescencia fueron llamados emos, esta noche sacaron sus mejores prendas para personificar todas las etapas de la banda, convirtiendo el día de los enamorados en uno teñido de negro.

El país ficticio de DRAAG toma el Estadio GNP Seguros

Eran las 9:06 de la noche cuando un señor salió al escenario para comenzar a barrerlo, mientras se desplegaban las autoridades de DRAAG, dando inicio a lo que parecía un acto patriótico donde la audiencia solo podía observar al Grand Immortal Dictator como una figura omnipotente.

Continuando con la estética nacionalista, uno de los personajes llamado Sylvia comenzó a entonar el himno del país ficticio DRAAG, convirtiendo al Estadio GNP Seguros en sus ciudadanos obedientes.

Sin terminar de entender qué es lo que ocurría, todo el estadio guardó silencio como si estuviéramos rindiendo homenaje a la bandera, cuando se empezó a escuchar: “Now, come one, come all…” y el estadio vociferó al ritmo de “The End”.

Inmediatamente después de que finalizara, My Chemical Romance siguió con “Dead!” y “This Is How I Disappear”, mientras que al ritmo de estas canciones podías escuchar a la multitud cantando a todo pulmón al unísono de la voz de Gerard Way.

Previo a iniciar “The Sharpest Lives”, recordándonos que estamos siendo observados, un ojo robótico gigante bajó al escenario para tomar una foto de The Black Parade, aumentando la vibra distópica que creó la banda para sus conciertos.

Al finalizar la canción, el Grand Immortal Dictator volvió a aparecer en las pantallas para decir unas palabras, mientras Gerard Way se subía al podio y, como si nos fuera a decir un discurso para convencernos de algo, comenzaba a cantar “When I was…” de su canción “Welcome to The Black Parade”, volviendo a encender el GNP Seguros cuando la audiencia cantó junto con él.

Las siguientes canciones fueron “I Don’t Love You” y “House of Wolves”, pero la emoción no podía durar para siempre y se nos tenía que recordar que DRAAG es una dictadura, por lo que The Gentleman, un muñeco ventrílocuo al que la banda le tiene aprecio, parece ser eliminado, mientras el dictador nos habla como lamentando lo que ha hecho.

Esto se convierte en uno de los momentos más emotivos del concierto cuando, despidiéndose del muñeco, comienza a sonar “Cancer” iluminando el estadio de blanco mientras que los asistentes sienten también está pérdida mientras se escucha “cause the hardest part of this is leaving you…”.

Pero el show debe continuar y, como si fuera un panóptico, en las pantallas del GNP Seguros se muestran cámaras que lo observan todo, mostrando partes de DRAAG siendo observadas mientras suena “Mama” y “Sleep”.

Y mientras todos están exaltados, cantando y saltando, de repente, como si fuera una pausa comercial, comienza a sonar “Teenagers” mientras se reproduce de fondo un comercial de The Gentleman.

La parte culminante del show llegó con “Famous Last Words” cuando lo que comienza como una pequeña flama en medio del escenario se comienza a expandir, incendiando todo como si la banda se estuviera liberando de la dictadura, mientras escuchas a todo el estadio al par de Gerard Way.

No obstante, al final, cuando todos pensaron que se iba a resolver el gran misterio sobre el regreso de The Black Parade, el dictador le entregó a Gerard Way una nueva chaqueta, procediendo a asesinar a The Clerk mientras sonaba de fondo “Blood”, culminando la primera parte del concierto.

Nostalgia pura: Desde ‘I’m Not Okay’ a ‘The Foundations of Decay’, un poco de todo para sus fanáticos

Ya como My Chemical Romance, la banda regresó en un encore para cantar canciones sorpresa para su última noche en México, incluyendo las de álbumes como “Three Cheers for Sweet Revenge”, “Danger Days” y “I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love”.

Las 10 canciones que incluyó su encore fueron:

Skylines and Turnstiles

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

To the End

The Foundations of Decay

SING

I’m Not Okay (I Promise)

Planetary (GO!)

DESTROYA

Heaven Help Us

Helena

Un San Valentín Emo: El mensaje de Gerard Way a su público mexicano

Ya en la segunda parte, cuando Gerard Way interactúa más con el público, dedicó un momento para mencionar que se encontraban muy felices por tocar esa noche, dedicando a sus fans “The Foundations of Decay”, por el 14 de febrero diciendo “Feliz San Valentín”.

Sin duda alguna, My Chemical Romance no decepcionó y, como lo hizo hace casi 20 años, finalizó este 14 de febrero una de las giras más esperadas por sus fans, convirtiéndose en una banda que vale completamente la pena asistir por lo menos una vez en la vida a sus conciertos.