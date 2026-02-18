Shia LaBeouf detenido en Nueva Orleans en medio de rumores de su separación con Mia Goth

Shia LaBeouf El actor estadounidense fue detenido en Nueva Orleans tras un altercado durante las celebraciones de Mardi Gras y medios de espectáculos revelaron que LaBeouf y su esposa, la actriz Mia Goth, estarían separados desde hace casi un año.

El actor Shia LaBeouf volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de ser arrestado en Nueva Orleans por su presunta participación en una pelea durante las celebraciones del Mardi Gras. El incidente ocurrió en la madrugada del martes, cuando el intérprete fue acusado de agredir a dos hombres en un bar de la ciudad.

LaBeouf agredió a dos hombres en un bar durante el Mardi Gras

De acuerdo con el Departamento de Policía local, los hechos se registraron alrededor de las 00:45 horas en Royal Street, una zona turística conocida por su vida nocturna, según el reporte oficial, LaBeouf fue retirado de un establecimiento por causar disturbios y al regresar se mostró cada vez más agresivo.

Una de las víctimas denunció haber sido golpeada en repetidas ocasiones con el puño cerrado. Posteriormente, el actor habría agredido nuevamente a esa persona y a un segundo hombre, antes de ser detenido por las autoridades, tras recibir atención médica por lesiones no especificadas, fue trasladado bajo custodia y acusado de dos cargos de agresión simple.

El actor es puesto en libertad bajo palabra

Horas después del arresto, LaBeouf compareció de manera virtual ante un juez del Tribunal Penal de Nueva Orleans, donde a jueza Simone Levine ordenó su liberación bajo palabra y le indicó que deberá acudir a futuras audiencias judiciales. Su próxima comparecencia está programada para el 19 de marzo.

El caso sigue abierto y por ahora, el actor deberá cumplir con las condiciones impuestas por la corte mientras avanza el proceso legal derivado de los hechos ocurridos durante el Mardi Gras.

Medios de espectáculo reportan que Mia Goth y Shia LaBeouf están separados desde hace un año

En paralelo a los problemas legales, medios estadounidenses comenzaron a difundir información sobre la vida personal del actor. Según el portal Page Six, LaBeouf y su esposa, la actriz Mia Goth, estarían separados desde hace casi un año, aunque la ruptura se habría manejado con total discreción.

Las versiones señalan que la pareja dejó de aparecer junta en público, el actor ya no portaba anillo de matrimonio y se encontraba viviendo lejos de la residencia que compartían en California. Hasta ahora, no se ha confirmado si existen trámites de divorcio en curso ni se ha dado una fecha exacta de la separación.

Fuentes citadas por los medios, señalan que LaBeouf se mudó a Nueva Orleans para estar más cerca de su familia, un cambio que habría ocurrido antes de los recientes problemas legales. Ni el actor ni Mia Goth han confirmado públicamente la separación, ni se han pronunciado sobre el arresto ocurrido durante el Mardi Gras.

El caso judicial y las versiones sobre su vida personal mantienen a Shia LaBeouf bajo el escrutinio público, mientras se espera su próxima comparecencia ante la corte en marzo.