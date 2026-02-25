Festival Zona Acapulco 2026: cartel, fecha, precios y preventa de boletos; todo lo que debes saber del evento musical en Semana Santa

La agenda musical del país suma un nuevo imperdible: el Festival Zona Acapulco 2026 promete ser un encuentro que busca posicionarse como uno de los eventos más esperados del calendario primaveral en México.

Con una mezcla de ritmos urbanos, propuestas electrónicas e indie latino, la primera edición apunta a llamar la atención de miles de asistentes en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país: Acapulco.

El anuncio del line up ha generado expectativa entre fans y viajeros que planean aprovechar la temporada vacacional para vivir una experiencia musical frente al mar.

¿Cuándo es el Festival Zona Acapulco 2026?

El evento se realizará el sábado 4 de abril de 2026, en plena temporada de Semana Santa, una fecha estratégica que coincide con la alta afluencia turística en el puerto.

La sede será el espacio al aire libre conocido como Jardines de la Arena GNP Seguros, ubicado en la zona de Punta Diamante, uno de los corredores de entretenimiento más importantes de Acapulco.

Cartel del Festival Zona Acapulco 2026

El festival apuesta por una curaduría diversa que combina talentos consolidados con proyectos emergentes de la escena latina. Entre los nombres confirmados destacan:

Artistas principales

Álvaro Díaz

Latin Mafia

Noriel

Jesse Baez

Little Jesus

3Ball MTY

Toy Selectah

Ghetto Kids

Otros actos del line up

El cartel también incluye propuestas como Cachirula & Loojan, Taichu, Irepelusa, Paloma Morphy, DJ Lana y diversos talentos independientes que refuerzan el carácter diverso del evento.

Preventa y venta de boletos

La organización anunció que la preventa bancaria iniciará el 4 de marzo de 2026, mientras que la venta general arrancará el 6 de marzo a través de la plataforma de boletaje de eTicket.

Aunque los precios aún no se han revelado, se anticipa que habrá facilidades de pago como meses sin intereses, lo que apunta a una estrategia para ampliar el acceso a distintos públicos.

La llegada de este evento refuerza la apuesta de Acapulco por consolidarse como un foco de espectáculos en el país. La diversidad de su cartel y su timing en temporada alta podrían convertirlo en un referente dentro del circuito de festivales en México, especialmente para audiencias jóvenes interesadas en experiencias musicales y de viaje en un mismo plan.