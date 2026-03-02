Premios César explotan contra teorías de un falso Jim Carrey y niegan versión de Alexis Stone: “estuvo meses preparando su discurso”

Jim Carrey en los Premios César 2026 Tras el estallido de teorías conspirativas acerca de un “doble” de Jim Carrey en los Premios César 2026, el delegado general de la ceremonia aseguró que la aparición del actor fue “auténtica” y planeada desde el verano.

En una declaración exclusiva enviada este lunes 2 de marzo de 2026 a la revista Variety, el delegado general de los Premios César aclaró los rumores de un supuesto “falso Jim Carrey” que surgieron en redes sociales tras el discurso del actor en la ceremonia del jueves 26 de febrero.

Las teorías conspirativas de un supuesto reemplazo del actor aumentaron después de que Alexis Stone, famoso artista de maquillaje y drag queen, publicara en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos que insinuaban su presunta participación interpretando al “falso” Jim Carrey durante la velada francesa.

¿Jim Carrey estuvo en los Premios César 2026 o fue un “reemplazo”?

A pesar de que el reconocido actor canadiense acostumbró al público a interpretaciones inolvidables por su habilidad de cambio y versatilidad de actuación al jugar con múltiples personalidades tan distintas una de la otra como lo son sus gestos para cada una, la persona que recibió un César de Honor el jueves 26 de febrero sí fue el verdadero Jim Carrey, según lo confirmó el delegado general de los Premios César.

“La visita de Jim Carrey se planeó desde el verano (2025)”, hizo saber Gregory Caulier a Variety por medio de una declaración enviada este lunes.

De acuerdo con Caulier, Carrey estuvo en constante comunicación con los Premios César durante ocho meses para trabajar en su discurso, ya que el actor deseaba pronunciarlo en francés.

“Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome sobre la pronunciación exacta de ciertas palabras”, dijo Cauilier, destacando las virtudes que Jim Carrey expuso durante ese tiempo, entre las cuales nombró su generosidad, benevolencia y elegancia.

¿Cuál fue el discurso de Jim Carrey en los Premios César 2026?

Jim Carrey se presentó en la ceremonia de los Premios César de este año para recibir un César de Honor en reconocimiento a su carrera cinematográfica, la cual destaca por ser altamente versátil al poder dominar tanto la comedia —por ejemplo, The Mask y Ace Ventura— como el género dramático, reflejado en las películas The Truman Show o Eternal Sunshine of a Spotless Mind, hoy consideradas de culto.

Acompañado de su familia durante la ceremonia, Carrey subió al escenario para recibir su galardón y compartió con el público un discurso profundamente personal y en francés, acompañado por risas y lágrimas.

“Gracias al hombre más gracioso que he conocido: mi padre, Percy Joseph Carrey”, dijo el actor al comienzo de su discurso, también resaltando que su padre fue quien le enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa.

“Si quieren que la vida les sonría, pónganse de su lado”, declaró Jim Carrey, recibiendo la ovación del público presente, quienes se mostraron conmovidos tanto por el francés del actor como por las palabras y emociones compartidas.