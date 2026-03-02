¿Reemplazo de Jim Carrey fue acordado?: artista de maquillaje Alexis Stone insinúa que él interpretó al actor en los premios César

'Alexis Stone as Jim Carrey' El misterio detrás de la “extraña” apariencia de Jim Carrey en los Premios César 2026 parece haberse revelado: un artista de maquillaje insinúa que fue el reemplazo del actor en la ceremonia.

Durante la 51a edición de los Premios César, la ceremonia más prestigiosa del cine francés celebrada la noche del 26 de febrero de 2026, el actor Jim Carrey subió al escenario para recibir un galardón que honraba su trayectoria y versatilidad en la actuación, sin embargo, más allá de las risas fácilmente provocadas, una ola de sospecha se levantó en redes sociales ante el comportamiento y físico del artista canadiense: ése no es Jim Carrey, decían.

En medio del debate y las teorías que apuntaban a la posibilidad de un reemplazo, el artista de maquillaje, Alexis Stone, aportó leña a la conversación al insinuar que él interpretó a Jim Carrey en la ceremonia francesa, compartiendo a través de sus redes sociales un par de fotografías de esa noche junto a una imagen de la máscara que utilizó para llevar a cabo el reemplazo.

¿Qué pasó con Jim Carrey en los Premios César 2026?

La estrella canadiense-estadounidense, mundialmente conocido por sus papeles de comedia en The Mask y Ace Ventura, así como participaciones dramáticas en las películas de culto The Truman Show o Eternal Sunshine of a Spotless Mind, se presentó en la ceremonia de los Premios César de este año para recibir un César de Honor en reconocimiento a su carrera cinematográfica.

Sin embargo, pese a que arrancó las risas naturales que provoca a donde sea que vaya, el actor de 64 años se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales cuando múltiples cuentas señalaron que la persona en el escenario no era el verdadero Jim Carrey.

“Probablemente se trate de un doble de riesgo contratado por el propio Jim Carrey para reemplazarlo en este evento”, señaló alguno de los comentarios, mientras que otros destacaron que la noche pareció estar llena de pistas que podrían confirmar dicha teoría.

De acuerdo con los y las internautas, la ceremonia resaltó la habilidad de Jim Carrey para “estirar su cara más allá de la gravedad, a veces, con una técnica sobrenatural”, como habría dicho la actriz Camille Cottin.

Carrey, por su parte, mencionó en su discurso: “cada personaje que encarnas es como la arcilla del escultor que le da forma desde el fondo de su corazón”.

Alexis Stone insinúa que él interpretó a Jim Carrey en los Premios César

La discusión alrededor del galardonado actor volvió a estallar recientemente cuando Alexis Stone, reconocido artista de maquillaje por sus transformaciones casi idénticas a diversos artistas, publicó en sus redes sociales una serie de fotografías que insinuaban su participación en el presunto reemplazo.

“Alexis Stone as Jim Carrey in Paris (Alexis Stone como Jim Carrey en París)”, señala la descripción de las imágenes.

Dos de las fotografías muestran a Jim Carrey la noche de los Premios César 2026, mientras que la última revela un set de maquillaje compuesto por una máscara, una peluca y una prótesis dental.

No obstante, lejos de satisfacer al público fanático en las redes sociales, la publicación de Stone despertó nuevas incógnitas respecto al reconocido actor, quien —hasta el momento— no ha pronunciado palabra alguna al respecto.

Los y las internautas se preguntan: ¿esto realmente ha sido un engaño del propio Jim Carrey para evadir presentarse en una premiación de cine, industria que ha criticado duramente los últimos años? ¿O es una broma elaborada con sabor al Show de Truman en el que el público es el engañado?

“La última foto es IA”, señalan los fans en la bandeja de comentarios de la publicación de Alexis Stone, agregando: “Demandamos una prueba de vida de Jim Carrey”.