Harry Styles prohibirá grabar en su concierto: ¿te quitarán el celular al entrar? Esto es todo lo que tienes que saber

Harry Styles está rompiendo esquemas al anunciar que su concierto “One Night Only” en el Estadio Co-Op Live de Manchester será completamente libre de grabaciones con celulares o dispositivos digitales.

La idea es que el público esté presente y realmente disfrute el espectáculo sin distracciones de pantallas o cámaras en mano.

Esta no es una medida que busque frenar la diversión; al contrario, es un intento de que el concierto se sienta como una experiencia auténtica y compartida, sin la barrera fría de una pantalla entre el artista y su audiencia.

¿Van a quitar los celulares en el concierto de Harry Styles?

Los asistentes no podrán usar la cámara de su celular , ni otros dispositivos de grabación como smartwatches o gafas inteligentes

, ni otros dispositivos de grabación como smartwatches o gafas inteligentes Se colocarán los celulares en fundas especiales reciclables que permiten seguir usándolos para comunicarte, pero con la cámara desactivada

que permiten seguir usándolos para comunicarte, pero con la cámara desactivada Al finalizar el concierto, las fundas se recolectarán para ser recicladas

Para que nadie se quede sin recuerdos, cada par de boletos incluye una cámara desechable para capturar momentos de forma tradicional

La estrategia detrás del show y su transmisión en Netflix

Este concierto no es cualquier presentación; es la primera vez que Harry interpretará en vivo su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally” en su totalidad.

Aunque la experiencia en la arena será libre de grabaciones, Netflix grabará el espectáculo completo para su estreno global el 8 de marzo de 2026.

¿Qué opinan los fans y cuál es el impacto?

La medida ha dividido opiniones, pero ha generado un debate interesante sobre cómo consumimos conciertos hoy en día. Muchos seguidores han aplaudido la idea, señalando que permite vivir el momento en lugar de verlo a través de una pantalla.

Aunque esta política solo ha sido anunciada para Manchester, todavía no se ha confirmado si esta se extenderá al resto de la gira “Together, Together” incluyendo las presentaciones en nuestro país.

Más allá de la curiosidad, esta iniciativa pone el foco en algo que muchos sentimos: cuando grabamos cada segundo de un show, ¿realmente lo vivimos? Harry Styles está apostando porque la respuesta sea sí, sin filtros, sin pantallas, sin estorbar la visión del de alado y sin interrupciones.