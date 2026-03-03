Shame en House of Vans CDMX 2026: fecha, boletos y todo sobre su nuevo disco Cutthroat en vivo

La Ciudad de México se prepara para recibir a la banda británica Shame, quienes vuelven a territorio chilango para ofrecer un concierto que promete toda la vibra del post-punk británico actual. La cita será el próximo 10 de junio en House of Vans CDMX.

El motivo de la visita no es menor: presentan en vivo su más reciente producción, Cutthroat.

De Brixton al mundo: la historia de Shame

Formados en 2014 en el sur de Londres, Shame nació con una alineación integrada por Charlie Steen en la voz, Sean Coyle-Smith y Eddie Green en las guitarras, Josh Finerty en el bajo y Charlie Forbes en la batería.

Su debut con “Songs of Praise”, lanzado en 2018, con canciones como “Concrete”, “One Rizla” y “Tasteless”, mezcló el post-punk explosivo con comentarios sociales, garantizando su éxito.

Después llegaron “Drunk Tank Pink”, “Living in the Flesh” y “Food for Worms”, consolidando un sonido tenso y visceral.

Cutthroat, ¿de qué trata el nuevo disco de Shame?

En septiembre de 2025, Shame lanzó Cutthroat bajo el sello Dead Oceans, con producción de John Congleton, ganador del Grammy.

El álbum es una radiografía incómoda del presente. Según su vocalista, el concepto gira en torno a la cobardía, la hipocresía y las máscaras sociales que se agrietan cuando el poder entra en juego.

El videoclip del sencillo principal muestra a la banda tocando dentro de una pared de la muerte con motocicletas, una metáfora visual que resume el espíritu del disco: caos, riesgo y adrenalina.

Shame en House of Vans CDMX: fecha y qué esperar del show

El concierto de Shame en House of Vans CDMX está programado para el 10 de junio y ya genera expectativa entre fans del rock alternativo.

En 2023 ofrecieron un show en Foro Indie Rocks!, donde confirmaron que su energía en vivo no es pose. Este año regresan con otro evento que apunta al sold out.