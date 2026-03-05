Futur, el festival europeo, aterriza por primera vez en México

Futur Festival llega a Monterrey

Por primera vez en su historia fuera de Europa, Futur Festival anuncia oficialmente su llegada a México, marcando un hito en la escena global de la música electrónica.

La ciudad elegida para recibir al evento es Monterrey, donde se celebrará los días 13 y 14 de noviembre de 2026 en el emblemático Parque Fundidora, antiguo complejo industrial convertido en epicentro cultural.

Nacido en Turín, Italia, dentro del paisaje postindustrial de Parco Dora, Futur Festival surgió como un experimento que fusionó arquitectura, sonido y comunidad, hasta consolidarse como uno de los festivales urbanos más influyentes del mundo. En 2025 rompió su propio récord al reunir a más de 120 mil asistentes de más de 150 países y fue clasificado como el sexto mejor festival del planeta por DJ Mag.

A lo largo de su historia ha presentado a figuras clave de la electrónica internacional como Carl Cox, Charlotte de Witte, Peggy Gou, Solomun, The Martinez Brothers, Diplo y Boris Brejcha, entre muchos otros. Más que un evento musical, Futur se define como una experiencia inmersiva donde antiguas estructuras industriales se transforman en catedrales sonoras y la pista de baile se convierte en un espacio de conexión colectiva.

La llegada a México será posible gracias a alianzas estratégicas con promotores locales encabezadas por Lostnights Events y Mandala Group Hospitality, responsables de proyectos como Day Zero y Tehmplo. Sobre esta expansión, su fundador Maurizio Vitale, conocido como “Juni”, explicó que la elección de México responde “al destino y al deseo”, impulsada por la afinidad entre espacios industriales reconvertidos y comunidades vibrantes.

Con esta edición, Monterrey se convierte en un nuevo punto de encuentro entre el pasado industrial y el futuro cultural, inaugurando una etapa donde Europa y América Latina se unen a través del sonido y la experiencia colectiva. La programación y la venta de boletos se darán a conocer próximamente.