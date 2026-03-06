Disney estrenará versiones en lengua de señas de canciones de Encanto, Frozen y Moana

La empresa The Walt Disney Company desarrolló nuevas versiones en lengua de señas de tres canciones icónicas de sus películas animadas recientes: Encanto, Frozen II y Moana 2. Para ello, se realizaron grabaciones completamente nuevas en las que se adaptaron tanto la coreografía como la letra de los temas musicales.

¿Qué canciones Disney tendrán su versión en lenguaje de señas?

Las canciones elegidas para este proyecto fueron:

“ We Don’t Talk About Bruno ”, de Encanto.

”, de Encanto. “ The Next Right Thing ”, de Frozen 2.

”, de Frozen 2. “Beyond”, de Moana 2.

El trabajo fue dirigido por el animador de Disney Hyrum Osmond, quien ha participado en varias producciones del estudio como Bolt, Tangled, Frozen y Zootopia.

Osmond encabezó un equipo de más de 20 animadores que desarrollaron nuevas secuencias basadas en referencias creadas específicamente en lengua de señas. El objetivo fue que cada movimiento transmitiera las emociones y el significado de las canciones; según explicó el propio animador, en muchos casos las escenas tuvieron que ser recreadas desde cero.

“En la mayoría de los casos creamos animaciones completamente nuevas. Tuvimos que hacer muchos ajustes para que la animación fuera fiel a la intención original”, señaló.

Colaboración con especialistas en lengua de señas

El proyecto se realizó en conjunto con la compañía teatral Deaf West Theatre, conocida por trabajar con intérpretes sordos y oyentes.

El director artístico del grupo, DJ Kurs, participó en la adaptación de las canciones junto con la coreógrafa Catalene Sacchetti, especialista en lengua de señas.

En lugar de traducir cada palabra de forma literal, el equipo optó por centrarse en los conceptos, la emoción y el ritmo de las canciones para que la interpretación mantuviera la esencia de los números musicales.

Una iniciativa con un significado personal

Para Osmond, el proyecto también tiene un componente personal. El animador explicó que su padre era sordo y que durante su infancia no aprendió lengua de señas, lo que creó una barrera en su comunicación; “La lengua de signos es una de las formas de comunicación más hermosas del mundo”, señaló.

El creativo añadió que esta iniciativa busca abrir un puente con la comunidad sorda y acercar las historias de Disney a un público más amplio.

Disney busca llegar a nuevos públicos que antes han sido ignorados.

Desde Deaf West Theatre destacaron que la iniciativa representa una oportunidad importante para ampliar el alcance de estas historias. Según DJ Kurs, llevar la lengua de señas al universo de Disney tiene un significado especial.

“Las historias de Disney son el lenguaje universal de la infancia. Llevar nuestro idioma a ese mundo fue una oportunidad histórica para llegar a un público global”, afirmó.

Ppr lo que Disney busca ofrecer nuevas formas de acceso a sus producciones animadas, adaptando algunos de sus números musicales más conocidos para que también puedan ser disfrutados plenamente por la comunidad sorda.