Melanie Martínez anuncia conciertos en México: cuándo, dónde y que costarán los boletos

Conciertos Melanie Martínez Con el que presentará música de su nuevo álbum Hades. Los shows se realizarán en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y formarán parte de una serie de presentaciones íntimas antes del lanzamiento oficial del disco.

La cantante y compositora estadounidense Melanie Martínez volverá a México con dos presentaciones especiales en la capital del país, donde ofrecerá un espectáculo inspirado en su nuevo material discográfico.

Los conciertos forman parte de “The Hades Ritual – A Live Performance by Circle”, un show conceptual que la artista presentará en distintas ciudades del mundo antes del estreno oficial de su próximo álbum.

La gira incluirá paradas en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, además de su visita a la Ciudad de México.

¿Cuándo serán los conciertos de Melanie Martinez en México?

Como ya se mencionó, los fans mexicanos tendrán dos oportunidades para ver a la intérprete en vivo, ya que las presentaciones están programadas para el 31 de marzo y 1 de abril de este 2026.

Ambos conciertos comenzarán a las 20:00 horas y durante el espectáculo, la artista interpretará canciones de su nuevo disco acompañada de una banda completa y arreglos de cuerdas, en una puesta en escena que promete mantener el estilo visual y teatral que caracteriza su trabajo.

¿Dónde se presentará Melanie Martínez?

Los shows se realizarán en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, uno de los recintos culturales más emblemáticos del centro histórico capitalino.

Debido a la capacidad relativamente limitada del recinto, se espera una alta demanda de boletos entre los seguidores de la cantante.

¿Cómo comprar boletos para el concierto?

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma de la empresa Ticketmaster y el proceso de venta se realizará en varias etapas:

Registro para preventa de fans : disponible hasta el 11 de marzo .

: disponible hasta el . Preventa : 13 de marzo a las 12:00 horas (hora local).

: a las horas (hora local). Venta general:13 de marzo a las 16:00 horas (hora del centro de México).

“Hades”, nuevo álbum nueva era: ¿cuándo se estrenará?

Las presentaciones también servirán como adelanto de Hades, el cuarto álbum de estudio de la cantante, cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de marzo de 2026.

El disco incluirá canciones como “Possession” y “Disney Princess”, y seguirá explorando el universo narrativo y visual característico de la artista, donde conviven elementos distópicos, simbólicos y teatrales.