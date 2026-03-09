Mujer dispara 10 veces contra la casa de Rihanna en Beverly Hills: ¿Que ocurrió y quien es la detenida por los ataques?

Disparos frente a la casa de Rihanna Una mujer de unos 30 años fue arrestada después de presuntamente disparar varias veces con un rifle AR-15 contra la residencia de la cantante en Beverly Hills, California.

Un día aparentemente tranquilo en uno de los barrios más exclusivos de California terminó con un fuerte despliegue policial frente a la residencia de la cantante Rihanna.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó la detención de una mujer de aproximadamente 30 años, señalada como la presunta responsable de disparar en varias ocasiones contra la mansión de la artista en Beverly Hills.

Aunque el incidente provocó alarma entre vecinos y autoridades, no se reportaron personas heridas.

Mujer llega a la casa de Rihanna a bordo de Tesla ¿a qué hora sucedió el tiroteo?

Según información policial, los disparos se registraron el domingo 8 de marzo durante la tarde; de acuerdo con las primeras investigaciones, la sospechosa llegó a la propiedad conduciendo un Tesla blanco y abrió fuego desde el exterior contra la vivienda.

Las autoridades indicaron que se escucharon entre cinco y diez disparos. Algunas versiones señalan que varios proyectiles impactaron la reja de la propiedad, mientras que otras fuentes policiales citadas por medios locales aseguraron que al menos cuatro tiros alcanzaron la residencia y uno de ellos logró penetrar una de las paredes.

En ese momento la artista se encontraba dentro de la casa, pero resultó ilesa.

Sospechosa es detenida tras intentar huir

Después de realizar los disparos, la mujer intentó escapar en su vehículo; sin embargo, agentes del LAPD iniciaron un operativo para localizarla.

Mientras la policía buscaba el Tesla blanco, los agentes transmitieron por radio la descripción de la sospechosa: llevaba el cabello trenzado, vestía una blusa color crema y conducía un automóvil con suciedad visible en la parte inferior.

Un helicóptero policial localizó el vehículo poco después y lo siguió hasta el estacionamiento de un centro comercial en la zona de Sherman Oaks, a unos 12 kilómetros de la casa de la cantante.

La mujer fue detenida aproximadamente 30 minutos después de que se recibiera la llamada de emergencia al 911.

Durante el registro del automóvil, los agentes encontraron un rifle de asalto y siete casquillos de bala.

Daños a la propiedad de Beverly Hills

Después de detener a la atacante, las autoridades inspeccionaron la vivienda de la artista para ver cuáles eran los daños a la propiedad.

De acuerdo con los reportes iniciales, se detectaron impactos de bala en una puerta de la mansión, una propiedad valorada en cerca de 14 millones de dólares y en una autocaravana estacionada en la entrada.

La identidad de la sospechosa no ha sido revelada mientras continúa la investigación

Aparte de Rihanna ¿quiénes más estaban en la propiedad?

Las autoridades no han confirmado si dentro de la vivienda también se encontraban la pareja de Rihanna, el rapero A$AP Rocky, o sus hijos; pero fuentes cercanas a la familia señalaron a medios locales que todos se encuentran bien tras el incidente.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

Este no es el primer incidente de seguridad relacionado con las propiedades de Rihanna en Los Ángeles.

En 2018, un hombre identificado como Eduardo León logró ingresar a otra de sus casas en Hollywood Hills tras saltar una valla. El intruso permaneció alrededor de 12 horas dentro de la residencia hasta que fue descubierto por un asistente de la cantante.

Posteriormente enfrentó cargos por acoso y recibió una orden de restricción que le prohibía acercarse a la artista durante diez años.

Por ahora, las autoridades continúan investigando el ataque más reciente para determinar el motivo del tiroteo y si la sospechosa tenía algún vínculo previo con la cantante.