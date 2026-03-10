Esto fue lo que cobraron J Balvin, Xavi y Matute por cantar en los XV años de Mafer: la fiesta millonaria en Tabasco

Una fiesta de quince años puede tener mariachi, banda o DJ… pero la celebración de Mafer, una joven de Tabasco, decidió subir la apuesta hasta convertir su festejo en un auténtico espectáculo musical.

El evento rápidamente se volvió tendencia en redes sociales debido a su lujo, invitados famosos y una producción digna de concierto. En la fiesta participaron figuras del espectáculo como J Balvin, Belinda, Xavi y Matute, mientras que la alfombra roja contó con la presencia de la conductora Galilea Montijo.

Videos difundidos en internet mostraron escenarios gigantes, iluminación profesional y una ambientación temática inspirada en Nueva York. Para muchos usuarios, la fiesta no parecía un cumpleaños, sino una premiación o un festival musical.

Las especulaciones no tardaron en llegar: ¿cuánto costó realmente llevar a estrellas internacionales a una fiesta privada?

¿Cuánto cobró J Balvin, Xavi y Matute?

Aunque los organizadores no han confirmado oficialmente las tarifas, diversos reportes y estimaciones del mundo del espectáculo revelaron cuánto podrían cobrar estos artistas por presentaciones privadas.

J Balvin, el artista más caro de la noche

El reguetonero colombiano se llevó el premio al invitado más costoso. Su tarifa para un evento privado puede alcanzar entre 500 mil y 749 mil dólares, lo que equivale aproximadamente a entre 8.9 y 13.4 millones de pesos mexicanos.

En algunos reportes incluso se menciona que el costo podría elevarse dependiendo de la producción y logística del show.

Xavi, un fenómeno del regional mexicano

El joven cantante, una de las figuras más escuchadas del regional mexicano actual, también tuvo una participación destacada en la fiesta.

Según estimaciones de agencias de contratación artística, su tarifa para eventos privados ronda entre 150 mil y 300 mil dólares, es decir, entre 2.7 y 5.4 millones de pesos mexicanos.

Matute

El grupo mexicano conocido por reinterpretar clásicos de los años 80 y 90 también formó parte del espectáculo musical.

Su costo para eventos sociales se estima alrededor de 400 mil pesos, una cifra menor comparada con las estrellas internacionales, pero que suma al presupuesto total del evento.

Una fiesta que costó más de 45 millones de pesos

La presencia de múltiples artistas, producción escénica, decoración temática y servicios VIP disparó las estimaciones del costo total.

Diversos reportes señalan que el festejo pudo superar los 45 millones de pesos, razón por la cual en redes sociales comenzó a circular el apodo de “la fiesta del millón de dólares”.

Tan solo el gasto en talento artístico habría alcanzado cifras cercanas a entre 21 y 29 millones de pesos, considerando la participación de cantantes, agrupaciones y otros invitados del espectáculo.

Los lujos que hicieron viral la fiesta

Más allá de los artistas invitados, los XV años de Mafer llamaron la atención por su despliegue de detalles exclusivos.

Entre los elementos que más se comentaron en redes sociales estuvieron:

Escenografía inspirada en Nueva York

Esculturas gigantes y letreros luminosos

Espacios temáticos con marcas internacionales

Alfombra roja para los invitados

Regalos de lujo y souvenirs exclusivos

Incluso el pastel de la fiesta siguió la temática neoyorquina, con diseño inspirado en la Estatua de la Libertad, mientras que la ambientación incluyó recreaciones de espacios icónicos de la ciudad.

Todo ese despliegue convirtió la celebración en uno de los eventos sociales que será de los más comentados del año en México.

El debate en redes

Mientras algunos usuarios celebraron el espectáculo y la originalidad del festejo, otros cuestionaron el costo de la celebración y el contraste con la realidad económica del país.

Lo cierto es que la fiesta logró lo que pocas celebraciones consiguen: volverse viral y colocar el nombre de los XV años de Mafer entre los temas más comentados del momento.