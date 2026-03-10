Eutanasia Fest VI en CDMX: Anja Huwe, voz de Xmal Deutschland, encabezará el festival darkwave 2026

Eutanasia Fest VI

La escena oscura internacional volverá a reunirse en la capital mexicana con la sexta edición del Eutanasia Fest, un encuentro que en los últimos años se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para los seguidores del post-punk, el darkwave, la electrónica industrial y las corrientes alternativas contemporáneas.

La edición 2026 se realizará el sábado 28 de marzo en Mesones 72, un recinto ubicado en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México que ha servido como escenario para diversas presentaciones ligadas a la música alternativa. Para esta ocasión, los organizadores apostarán por un formato al aire libre que busca transformar la dinámica del evento y ofrecer una experiencia más amplia para el público.

El anuncio del cartel ha generado expectativa entre los seguidores del género, particularmente por la presencia de una figura histórica del post-punk europeo que llegará por primera vez a territorio mexicano.

Anja Huwe y el legado de Xmal Deutschland llegan por primera vez a México

La principal atracción del festival será la presentación de Anja Huwe, reconocida por haber sido la voz principal de la influyente banda alemana Xmal Deutschland, uno de los proyectos más representativos de la escena darkwave de los años ochenta.

La agrupación se convirtió en un referente del movimiento gótico europeo tras integrarse al catálogo del sello británico 4AD, compañía discográfica que también impulsó a artistas fundamentales como Cocteau Twins, Pixies y Dead Can Dance.

Durante su trayectoria, Xmal Deutschland desarrolló una estética sonora marcada por atmósferas sombrías, guitarras densas y una interpretación vocal intensa que ayudó a definir el sonido de la escena gótica europea. La presencia de Huwe en México representa un momento significativo para los seguidores del género, ya que se trata de la primera ocasión en que la artista se presentará ante el público mexicano.

Su participación dentro de Eutanasia Fest VI no solo tiene un valor nostálgico, sino también histórico: su obra continúa siendo una referencia fundamental dentro de la música alternativa y oscura internacional, influyendo a generaciones posteriores de artistas vinculados al post-punk y al darkwave.

La expectativa es alta entre los seguidores de estas corrientes musicales, que durante años han mantenido una base sólida en la capital del país.

Un cartel que conecta el post-punk clásico con la electrónica oscura contemporánea

La sexta edición del festival no se limitará a una sola figura emblemática. El cartel está diseñado para reunir proyectos que dialogan entre distintas vertientes de la música oscura, desde el post-punk clásico hasta las corrientes electrónicas más actuales.

Entre los invitados se encuentra Pink Turns Blue, agrupación alemana que desde la década de 1980 ha cultivado un sonido melancólico y atmosférico dentro del post-punk europeo. Su presencia en México ha sido constante en años recientes, consolidando una relación cercana con el público local.

También formará parte del lineup la banda sueca Then Comes Silence, reconocida por sus presentaciones intensas y su capacidad para construir ambientes densos y envolventes en el escenario.

El programa se complementa con la participación de SA42, proyecto vinculado a la escena EBM europea que aporta una dimensión electrónica e industrial al cartel.

La combinación de artistas busca generar un diálogo generacional dentro de la escena oscura, reuniendo a proyectos históricos con propuestas contemporáneas que mantienen vivo el espíritu del post-punk y la electrónica alternativa.

A lo largo de sus distintas ediciones, Eutanasia Fest ha logrado reunir a figuras representativas de esta cultura musical, consolidando una comunidad que encuentra en el festival un punto de encuentro anual para el baile, la exploración sonora y la convivencia.

Un festival que fortalece la escena darkwave en México

Desde su creación, Eutanasia Fest se ha caracterizado por una curaduría centrada en proyectos que han marcado la historia de la música oscura internacional. En ediciones anteriores han participado nombres relevantes como Trisomie 21, Trans-X, Sixth June y Elegant Machinery, entre otros.

Este historial ha permitido que el evento construya una identidad sólida dentro de la escena alternativa mexicana. Cada edición busca equilibrar memoria musical y descubrimiento, convocando a artistas que representan diferentes etapas y matices del universo darkwave y post-punk.

El cambio hacia un formato al aire libre para 2026 pretende ampliar la experiencia del festival. Los asistentes encontrarán áreas de convivencia, barras, espacios visuales y zonas dedicadas a la documentación del evento, elementos que buscan reforzar el carácter comunitario de la jornada.

El recinto elegido, Mesones 72, aporta además un contexto simbólico: situado en el corazón del Centro Histórico, el lugar conecta la música contemporánea con un entorno cargado de memoria cultural. La intención es que la arquitectura del espacio dialogue con la estética sonora del festival.

Más que una serie de conciertos, Eutanasia Fest se plantea como un ritual colectivo donde distintas generaciones de la escena oscura convergen alrededor del baile, la música y la identidad alternativa.

Los boletos para Eutanasia Fest VI se encuentran disponibles en línea y también en venta física dentro del Tianguis Cultural del Chopo, uno de los puntos históricos de encuentro para la contracultura musical en la Ciudad de México.

Con la llegada de su sexta edición, el festival reafirma su posición como uno de los encuentros más consistentes del circuito darkwave en el país. Y en 2026, con la visita inédita de Anja Huwe, promete convertirse en una noche que quedará grabada en la memoria de los seguidores del post-punk y la música oscura.