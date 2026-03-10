Festival City Querétaro 2026 arrasa con boletos: primeras fases agotadas y un cartel que promete un aniversario histórico

El Festival City Querétaro 2026 está por arrancar con la celebración por el quinto aniversario del festival, la cual está generando una respuesta contundente del público y las primeras fases de boletos ya se agotaron.

La noticia confirma algo que muchos ya intuían: el festival se ha consolidado como uno de los eventos musicales más esperados del Bajío, un punto de encuentro para quienes disfrutan el rock, indie y música alternativa tanto en español como en inglés.

La alta demanda provocó que el sistema de fases avanzara rápidamente. En varias categorías los boletos iniciales ya se agotaron, dejando claro que el entusiasmo por esta edición especial va en serio.

Cartel del Festival City Querétaro 2026: rock, indie y fiesta

Uno de los principales motores detrás de la fiebre por el festival es su alineación musical. Para su aniversario número cinco, Festival City Querétaro armó un cartel que mezcla bandas internacionales con nombres esenciales de la escena nacional.

Entre los artistas confirmados destacan:

The Hives

Molotov

Bomba Estéreo

Wolfmother

División Minúscula

Cuarteto de Nos

Little Jesus

Kinky

Motel

Rubytates

El resultado es una jornada que promete momentos de euforia. La fórmula del festival se mantiene clara: un solo día donde la música en vivo se vivirá con artistas capaces de prender cualquier escenario.

Boletos del Festival City Querétaro: estas son las fases disponibles

Debido al ritmo acelerado de ventas, varias etapas del sistema de boletaje ya se agotaron. Actualmente, el panorama luce así:

General

Fase 1: Agotada

Fase 2: $1,849

City VIP

Fase 1: Agotada

Fase 2: $2,390 (con disponibilidad limitada)

City Plus

Fase 1: Agotada

Fase 2: Agotada

La velocidad con la que desaparecieron las primeras fases deja claro que quienes quieran asistir deberán moverse rápido para asegurar su lugar en uno de los festivales que más han crecido en popularidad en la región.

¿Dónde comprar boletos para el Festival City Querétaro?

Los boletos para el Festival City Querétaro 2026 se pueden adquirir en línea a través de la plataforma Boletia. Una de las facilidades que ofrece el sistema es la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses con diversas tarjetas bancarias.

Para quienes prefieren la compra presencial, también existe un punto físico de venta en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro, donde los boletos se pueden adquirir sin cargos por servicio.

El horario de atención es:

Lunes a viernes: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

En apenas cinco ediciones, Festival City Querétaro ha logrado posicionarse como una de las experiencias musicales más especiales del Bajío. A diferencia de otros encuentros masivos, apuesta por un ambiente donde cada show puede disfrutarse con intensidad y cercanía.