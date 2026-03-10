HBO prohíbe compartir las contraseñas: la plataforma va contra las cuentas compartidas como Netflix

Durante años, compartir la contraseña de una plataforma de streaming fue casi una tradición digital; sin embargo, la plataforma HBO Max, ahora conocida simplemente como Max, decidió seguir los pasos de su gran rival en la industria y comenzar un plan contra el uso de cuentas compartidas fuera del hogar.

La decisión forma parte de una estrategia global de Warner Bros. Discovery para fortalecer su modelo de negocio en el competitivo mundo del streaming. El objetivo es transformar a quienes consumen contenido sin pagar directamente como nuevos suscriptores.

HBO sigue el camino que Netflix abrió

Desde 2023, Netflix comenzó a restringir el uso de cuentas compartidas entre diferentes hogares y la medida terminó convirtiéndose en una de las estrategias más lucrativas para la compañía.

Ahora, HBO Max se suma a esa tendencia que ya se extiende en la industria del streaming. Servicios como Disney+ también han experimentado con medidas similares para frenar el intercambio de contraseñas.

La lógica detrás de este cambio es que durante años las plataformas permitieron compartir cuentas sin restricciones claras, lo que generó millones de usuarios que veían contenido sin pagar su propia suscripción.

Las empresas ahora quieren cerrar esa “puerta trasera” del negocio.

Cómo detectará HBO si compartes tu cuenta

La tecnología será la gran vigilante de este nuevo sistema.

Para detectar si una cuenta se usa en distintos hogares, la plataforma analizará varios factores técnicos, entre ellos:

Datos que la plataforma revisará

Dirección IP del dispositivo

Identificación del aparato utilizado

Patrones de uso y ubicación de acceso

Con esta información, el sistema podrá identificar cuando una cuenta se utiliza en diferentes lugares de manera recurrente.

Si el algoritmo detecta actividad fuera del hogar principal, la plataforma podrá bloquear el acceso, enviar alertas o solicitar un pago adicional para seguir utilizando el servicio.

El plan de “miembro extra”: pagar para compartir

Aunque las contraseñas prestadas podrían desaparecer, la plataforma ofrecerá una especie de punto intermedio.

Se trata del llamado “miembro adicional”, una función que permitirá añadir a una persona externa al hogar mediante un pago mensual extra.

Ese usuario tendrá:

Su propio perfil

Contraseña independiente

Acceso al catálogo completo

En algunos mercados, el costo de este complemento ronda los 7.99 dólares mensuales, aunque el precio final podría variar dependiendo del país.

De esta forma, HBO busca monetizar una práctica que durante años fue informal.

¿Cuándo se aplicará esta medida?

El plan para limitar las cuentas compartidas no se aplicará de un día para otro.

La compañía ha señalado que la implementación será progresiva durante 2026, extendiéndose gradualmente a todos los mercados donde opera el servicio.

Algunos países ya han visto los primeros avisos dentro de la aplicación, mientras que otros todavía están en fase de transición.

Esto significa que, aunque en ciertos lugares el cambio ya se siente, en otros aún queda algo de tiempo antes de que las nuevas reglas entren en vigor.

La batalla contra las contraseñas prestadas responde a un factor clave: el dinero.

Las plataformas de streaming enfrentan un mercado cada vez más saturado, con decenas de servicios compitiendo por la atención del público. En este contexto, cada usuario que consume contenido sin pagar representa una oportunidad perdida de ingresos.

Al limitar el intercambio de cuentas, las empresas buscan:

Aumentar el número de suscriptores individuales

Incrementar ingresos recurrentes

Fortalecer su modelo de negocio

La experiencia de Netflix demostró que, tras la resistencia inicial de los usuarios, las suscripciones pueden crecer cuando se aplican estas medidas.

Por eso, otras plataformas están replicando la fórmula.