Heeseung se va de ENHYPEN: el cantante inicia etapa solista y el grupo seguirá con seis integrantes

Heeseung deja ENHYPEN El cantante permanecerá en la compañía para preparar su debut como solista, mientras la agrupación continuará sus actividades como sexteto.

En la escena global del K-pop, ENHYPEN se ha consolidado como una de las boy bands más populares de su generación; el grupo debutó en 2020 tras formarse en el programa de supervivencia I-LAND y rápidamente ganó reconocimiento internacional con su primer álbum, BORDER: DAY ONE. Desde entonces ha desarrollado una base de seguidores en todo el mundo conocida como ENGENE.

Pero desafortunadamente este 10 de marzo, la agencia BELIFT LAB anunció que Heeseung dejará oficialmente la agrupación tras un proceso de conversaciones internas sobre el rumbo artístico del grupo y los proyectos personales de cada integrante.

A partir de ahora, ENHYPEN continuará sus actividades con seis miembros, mientras el cantante iniciará una nueva etapa como solista bajo el mismo sello.

¿Cuáles fueron las razones para que Heeseung deja ENHYPEN?

En un comunicado difundido por la misma empresa, explicó que durante meses se analizaron los objetivos a futuro del grupo y las aspiraciones individuales de sus integrantes.

De acuerdo con la compañía, esas conversaciones dejaron claro que Heeseung tenía una visión musical propia que deseaba desarrollar de forma independiente.

“Tras reflexionar profundamente sobre la dirección del grupo y conversar con cada miembro sobre el futuro que imaginan, entendimos que Heeseung tiene una visión musical distinta y decidimos respetarla”, señaló la agencia.

La empresa también reconoció que la noticia podría resultar difícil para los seguidores, pero explicó que la decisión busca beneficiar tanto al grupo como al artista a largo plazo.

Heeseung prepara su debut como solista

Aunque dejará la agrupación, el cantante continuará bajo la gestión de BELIFT LAB, donde ya trabaja en su primer proyecto musical individual.

La compañía confirmó que el artista prepara un álbum solista que marcará el inicio de esta nueva etapa de su carrera.

Mensaje de Heeseung para los fans

Tras el anuncio, Heeseung compartió una carta manuscrita dirigida a los fans a través de la plataforma Weverse.

“He pasado seis años llenos de momentos intensos y valiosos que es difícil expresar completamente con palabras”, escribió el cantante en su mensaje.

En la carta también sigue resaltando que la decisión llegó después de largas conversaciones con la empresa sobre cómo presentar la música que ha estado desarrollando.

“He tomado una gran decisión para poder regresar con ENGENE mostrando una mejor versión de mí mismo”, señaló.

El papel de Heeseung dentro del grupo

Desde su debut en 2020, el artista fue considerado una de las piezas centrales del grupo. Su voz y presencia en el escenario formaron parte del estilo musical y visual que caracterizó a ENHYPEN durante sus primeros años.

Durante ese periodo participó en álbumes, presentaciones internacionales y proyectos promocionales que contribuyeron al crecimiento global de la banda.

ENHYPEN seguirá adelante solo con seis integrantes

Tras la salida del cantante, el grupo continuará sus actividades como sexteto y mantendrá su agenda de lanzamientos, conciertos y presentaciones.

BELIFT LAB aseguró que la agrupación seguirá ofreciendo actuaciones con la energía que la ha caracterizado desde su debut y que trabajará en ajustar la distribución de voces y coreografías dentro de la nueva formación.

La agencia también pidió a los seguidores mantener su apoyo tanto al grupo como al proyecto solista de Heeseung en esta nueva etapa.