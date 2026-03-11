Feria de las Fresas Irapuato 2026: conciertos, tradición y turismo en la capital mundial de la fresa

Feria de las Fresas Irapuato

Cada primavera, la ciudad de Irapuato se convierte en el epicentro de una de las celebraciones más importantes del Bajío. La Feria de las Fresas regresa en 2026 con una edición que promete combinar música internacional, gastronomía regional y tradición agrícola durante más de dos semanas de actividades.

El encuentro se llevará a cabo del 13 al 29 de marzo en el recinto ferial de Inforum Irapuato, un espacio que cada año se transforma en el corazón de la fiesta popular. Durante 17 días, la ciudad espera recibir a cientos de miles de visitantes que acuden para disfrutar de conciertos, espectáculos y experiencias culinarias vinculadas con uno de los productos más emblemáticos de la región: la fresa.

Más que una feria local, el evento se ha consolidado como un atractivo turístico capaz de reunir a visitantes de distintos puntos del país, reforzando la identidad de Irapuato como uno de los principales centros agroalimentarios de México.

Música para todos los gustos en el renovado Foro de la Gente

Uno de los principales atractivos de la feria será su programación musical. El tradicional escenario del evento evoluciona este año con un nuevo concepto bajo el nombre Foro de la Gente, espacio donde se realizarán conciertos incluidos en el costo del acceso general.

El cartel reúne artistas de diferentes géneros y generaciones, desde pop internacional hasta regional mexicano y música latina. Entre las presentaciones más esperadas destacan nombres como Marshmello, OneRepublic, Ozuna y la legendaria agrupación Los Tigres del Norte, que cerrará el festival el 29 de marzo.

La programación también incluye bandas representativas de la escena latina y regional, como La Arrolladora Banda El Limon, Grupo Frontera y Enanitos Verdes, además de propuestas orientadas al público juvenil como Picus.

La diversidad del cartel busca atraer a audiencias de distintos perfiles, desde familias hasta seguidores de la música pop, electrónica o regional mexicana. Este enfoque ha sido clave para que la feria mantenga un flujo constante de visitantes durante toda su duración.

Además de los conciertos, el recinto contará con juegos mecánicos, zonas gastronómicas, exhibiciones comerciales y actividades culturales que convierten la feria en un espacio de convivencia comunitaria.

El Palenque: noches estelares con figuras del regional mexicano

Mientras el Foro de la Gente ofrece espectáculos incluidos con la entrada general, el Palenque de la feria presentará conciertos especiales con boletos independientes. Este escenario se ha convertido en uno de los espacios más esperados por los aficionados del regional mexicano.

El programa contempla presentaciones de artistas reconocidos como Banda MS, Carlos Rivera, Conjunto Primavera, Carin Leon y Eden Munoz.

Cada espectáculo contará con diferentes categorías de boletos, lo que permite que los asistentes elijan entre diversas opciones según su presupuesto y preferencia de ubicación.

El Palenque mantiene la tradición de ofrecer conciertos más íntimos y cercanos, donde los artistas interactúan con el público en un formato característico de las ferias mexicanas. Para muchos visitantes, estas presentaciones nocturnas representan uno de los momentos más emblemáticos del evento.

La combinación de conciertos gratuitos y espectáculos especiales contribuye a que la feria mantenga una programación musical activa durante toda su duración, fortaleciendo su reputación como uno de los festivales populares más importantes del centro del país.

Tradición agrícola, turismo y desarrollo económico

Más allá del entretenimiento, la Feria de las Fresas cumple una función clave en la promoción cultural y económica de la región. Irapuato ha construido su identidad alrededor del cultivo de la fresa, producto que ha posicionado a la ciudad en el mercado nacional e internacional.

El evento funciona como una vitrina para la industria agrícola y gastronómica local, permitiendo que productores, comerciantes y emprendedores presenten sus productos ante miles de visitantes. En los pabellones gastronómicos, los asistentes pueden degustar desde postres tradicionales hasta propuestas innovadoras elaboradas con la fruta que da nombre al festival.

La derrama económica generada por el evento beneficia a hoteles, restaurantes, transportistas y comercios de la ciudad, además de crear empleos temporales vinculados con la organización y operación de la feria.

El turismo también se fortalece durante estas fechas. Visitantes provenientes de diferentes estados aprovechan la ocasión para recorrer la región del Bajío, conocida por su patrimonio histórico, su oferta gastronómica y sus rutas culturales.

Durante casi tres semanas, Irapuato se transforma en un gran punto de encuentro donde convergen música, tradición y orgullo regional.

La edición 2026 busca consolidar aún más la proyección de la ciudad dentro del calendario festivo nacional. Con una mezcla de conciertos internacionales, tradiciones agrícolas y actividades familiares, la Feria de las Fresas continúa siendo una celebración que refleja la identidad de una comunidad profundamente ligada a la tierra y a la cultura popular.

Para quienes buscan una experiencia que combine entretenimiento, gastronomía y tradición, la feria representa una oportunidad única de conocer el corazón festivo de Guanajuato y celebrar el fruto que ha dado fama mundial a Irapuato.