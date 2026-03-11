Ricardo Arjona en el Estadio Azteca: ¿Cuándo será su concierto en CDMX este 2026?

Ricardo Arjona Mientras se lleva a cabo su gira en Estados Unidos, el autor e intérprete de "El Problema" anunció cuándo se presentará en el Estadio Azteca este 2026.

Mientras muchos esperan la reapertura del Estadio Azteca por el México vs Portugal o la Copa del Mundo de la FIFA, otros lo hacen por el concierto de Ricardo Arjona. El cantautor guatemalteco confirmó que este 2026 estará de regreso en nuestro país para un concierto en el emblemático ‘Coloso de Santa Úrsula’, ahora llamado “Estadio Banorte” por cuestiones de patrocinio.

¿Cuándo será el concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Azteca?

Tal como ya lo había adelantado hace algunos meses, Ricardo Arjona volverá a México con su Tour “Lo que el seco no dijo”, presentando su álbum de estudio más reciente y que actualmente se encuentra con fechas en diferentes ciudades de los Estados Unidos.

Ricardo Arjona siempre ha señalado que tiene una relación muy especial con México, pues fue aquí a dónde llegó a iniciar su carrera artística. Incluso, algunos de sus temas tienen una influencia muy directa de nuestro país, siendo el caso más famoso “Historia de un taxi”, basado en una anécdota que un taxista le comentó en el Paseo de la Reforma.

México. Del animal Nocturno al AZTECA, de los amigos, de las historias. De las canciones que nacieron en tus calles. Regresar, sigue siendo una manera de agradecer. pic.twitter.com/HhLdXjkri8 — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) March 11, 2026

Ahora, “El gigante guatemalteco” estará de regreso en la Ciudad de México para dar un concierto en el Estadio Azteca, mismo que tendrá una reapertura próximamente este sábado 28 de marzo con el partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 entre México y Portugal.

La fecha para el concierto de Ricardo Arjona está agendada para el próximo 20 de diciembre y será la primera vez que se presente en este icónico inmueble.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para Ricardo Arjona en el Estadio Azteca?

De momento, todavía no se ha anunciado cuándo estarán disponibles las entradas. Sin embargo, al tratarse de un evento en el Estadio Azteca, es un hecho que deberás ingresar al sitio oficial de Fanki, boletera oficial de este recinto.