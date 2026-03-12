Latinos siguen siendo invisibles para Hollywood obteniendo solo 5% de los papeles en 2025

O Agente Secreto

A pocos días de celebrarse los premios de la Academia, el informe Hollywood Diversity Report de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reveló que, pese a que la población latina en Estados Unidos representa aproximadamente el 20 % del total, su presencia en el cine sigue siendo mínima.

De acuerdo con el estudio, en 2025 los latinos ocuparon apenas el 5 % de todos los papeles en películas de Hollywood. En cuanto a los roles protagónicos, la cifra es aún menor: solo el 2.8 %, mientras que las personas latinas dirigieron apenas el 2.5 % de las producciones cinematográficas.

Aunque los números pueden parecer alarmantes —y podrían asociarse con el contexto político marcado por las severas políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump—, lo cierto es que las cifras reflejan un aumento con respecto al año anterior. En 2024, los actores hispanos obtuvieron el 3.6 % de todos los roles y apenas el 1 % de los protagónicos.

Aun así, los investigadores de UCLA advirtieron que los hispanos continúan siendo el grupo étnico más subrepresentado dentro de la industria cinematográfica estadounidense.

En contraste, los actores blancos obtuvieron casi dos de cada tres papeles, con 64.8 % de participación, pese a representar poco más de la mitad de la población del país (54.8 %), según datos del censo estadounidense.

Por su parte, los actores afrodescendientes obtuvieron 11.3 % de los papeles, los asiáticos 6.3 %, las personas multirraciales 11 %, mientras que los indígenas alcanzaron 0.8 %. Otro 0.8 % correspondió a actores con ascendencia del Oriente Medio y el norte de África.

Falta de representación femenina

El informe también señala una preocupante caída en la representación de las mujeres en los papeles principales.

Durante 2025, las actrices obtuvieron solo el 37.07 % de los roles protagónicos, una cifra considerablemente menor frente al 47.6 % registrado en 2024, el año más cercano a la paridad en la industria.

En cuanto a la dirección cinematográfica, la desigualdad es aún más evidente: solo una de cada diez personas que dirigen películas es mujer.

“Los estudios de cine no pueden permitirse alejarse de las mujeres y las personas de color en este momento en que la industria cinematográfica aún está batallando”, señaló Ana-Christina Ramón, directora de la Iniciativa de Investigación de Entretenimiento y Medios de UCLA, en un comunicado.