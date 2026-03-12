Netflix confirma secuela de “Las Guerreras K-Pop”: todo lo que se sabe del regreso del fenómeno global

El fenómeno de Las Guerreras K-Pop, conocido internacionalmente como K-Pop Demon Hunters, está listo para volver a la carga. Netflix confirmó oficialmente que la película tendrá una secuela en desarrollo, luego del impacto global que logró su primera entrega en la plataforma.

El anuncio llega después de meses de rumores entre fans y especialistas de la industria. La cinta original, estrenada en 2025, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix, logrando cifras históricas de audiencia y consolidando una enorme base de seguidores en todo el mundo.

Este proyecto no solo conquistó al público, también recibió elogios por su estilo visual, su mezcla de animación, acción y música K-pop, así como por su narrativa que combina fantasía y cultura pop.

¿Quién estará detrás de Las Guerreras K-Pop 2?

Una de las mejores noticias para los fans es que el equipo creativo original regresará para la nueva entrega.

Los directores Maggie Kang y Chris Appelhans volverán a ponerse al frente del proyecto, ahora con un acuerdo creativo más amplio con Netflix para continuar expandiendo la historia.

Ambos cineastas han expresado su entusiasmo por regresar al universo de la película, asegurando que aún hay muchas historias por explorar dentro de este mundo donde la música y la lucha contra fuerzas sobrenaturales se cruzan.

Además, el objetivo del equipo creativo es profundizar en los personajes y el trasfondo del grupo protagonista.

¿De qué trata la historia de Las Guerreras K-Pop?

La película original sigue a Huntr/X, un grupo ficticio de idols de K-pop integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes viven una doble vida.

En los escenarios son estrellas internacionales que llenan conciertos, pero fuera del reflector tienen una misión secreta: proteger al mundo de amenazas demoníacas utilizando el poder espiritual de su música.

La historia mezcla elementos de la mitología coreana con la estética del pop contemporáneo. Su trama también incluye la rivalidad con una boy band llamada Saja Boys, cuyos integrantes ocultan un oscuro secreto ligado al mundo demoníaco.

El resultado fue una producción que combina acción, humor, coreografías y canciones pegajosas, algo que la convirtió rápidamente en un fenómeno cultural.

¿Por qué Las Guerreras K-Pop tuvo tanto éxito?

Desde su estreno en Netflix, Las Guerreras K-Pop logró posicionarse como una de las producciones más vistas de la plataforma y acumuló millones de reproducciones en todo el mundo.

Entre los factores que explican su éxito destacan:

Una animación estilizada y dinámica

Un soundtrack lleno de temas virales

Personajes carismáticos que conectaron con audiencias jóvenes

Una mezcla de fantasía, cultura pop y música K-pop

Incluso su banda sonora logró colarse en rankings musicales importantes, demostrando que el impacto del proyecto trascendió el cine y el streaming.

¿Cuándo se estrena Las Guerreras K-Pop 2?

Aunque la secuela ya es oficial, Netflix todavía no ha revelado una fecha exacta de estreno.

Sin embargo, diversas estimaciones apuntan a que la producción podría tardar un par de años en llegar. Esto se debe a que las películas animadas de alto nivel requieren procesos largos de desarrollo, animación y postproducción.

Algunos reportes señalan que la nueva entrega podría llegar alrededor de 2029, aunque esta fecha todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras tanto, los creadores han adelantado que la secuela explorará nuevos conflictos, historias personales de las protagonistas y más detalles sobre el mundo sobrenatural que rodea a las guerreras.