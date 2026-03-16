Boletos de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte: precios confirmados por Funticket para el show del 20 de diciembre

Ricardo Arjona en Estadio Banorte Ricardo Arjona volverá a México a finales de este 2026 con un concierto en el Estadio Banorte; la boletera Funticket liberó los precios oficiales del espectáculo.

Ricardo Arjona volverá a deleitar a sus fanáticos y fanáticas de México con una presentación legendaria programada para diciembre de 2026, donde tendrá por escenario el Estadio Banorte pronto a inaugurarse.

Tras meses de especulación y el anuncio de una gira por Latinoamérica donde el cantante y compositor parecía haberse olvidado de las tierras mexicanas, anunció una sorpresa para su público en el país al revelar que apostaría por un magno evento en el Estadio Banorte para su gira “Lo que el Seco no Dijo”.

¿Cuándo será el concierto de Ricardo Arjona en CDMX?

Después de que al artista guatemalteco visitara México por última vez en el año 2023, donde rompió el récord de asistencia en su gira titulada “Blanco y Negro” al lograr reunir 60 mil personas presentándose en el Estadio GNP Seguros, Arjona apunta al Estadio Banorte como nuevo escenario para su regreso al país.

El concierto programado para la Ciudad de México tiene por fecha el 20 de diciembre de 2026, eligiendo un escenario aún mayor al que visitó la última vez como un agradecimiento a lo que el público significa para él y el éxito de su carrera.

De acuerdo con el artista en un emotivo video que compartió respectó a la importancia de México en su vida, Arjona expresó: “Al D.F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza. Mi primer hogar fue el Hotel Pisa. Mi primer concierto, el Teatro de la Ciudad”.

Señaló que el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, es un sueño que “no soñó”, pero que —como dice la canción— es un camino que el destino pintó para él.

“México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más”, agradeció el artista.

Boletos para Ricardo Arjona en CDMX: ¿cuál es el precio por zona y cuándo empieza la venta?

Tras días de incertidumbre, Fucticket finalmente liberó los precios oficiales por zona del concierto que Arjona dará en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2026 en el Estadio Banorte.

Divididos por zona de asiento, los costos son:

Diamante: $8,060.00

$8,060.00 Platino: $5,580.00

$5,580.00 VIP: $4,960.00

$4,960.00 Terraza Inter.MX: $4,710.00

$4,710.00 Chairman’s Club: $4,710.00

$4,710.00 Super Seats: $4,710.00

$4,710.00 Locker Club: $4,710.00

$4,710.00 Tunnel Club: $4,710.00

$4,710.00 Corner Club: $4,710.00

$4,710.00 Oro: $4,340.00

$4,340.00 Lateral 100: $4,220.00

$4,220.00 Palco Club: $4,090.00

$4,090.00 Plata: $3,720.00

$3,720.00 Platea 200: $4,090.00

$4,090.00 Lateral 300: $3,600.00

$3,600.00 Bronce: $3,100.00

$3,100.00 Norte 100: $2,600.00

$2,600.00 Alto Lateral 442 al 452: $2,360.00

$2,360.00 Alto Lateral 503 al 513 / 542 al 550: $1,860.00

$1,860.00 Cabecera 300: $1,740.00

$1,740.00 Preferente 300: $1,740.00

$1,740.00 RS / RN: $1,740.00

$1,740.00 PCD: $1,550.00

$1,550.00 Alto Norte 453 al 468: $1,490.00

$1,490.00 General de Pie: $1,490.00

$1,490.00 Alto Lateral 602 al 612 / 642 al 644 / 646 al 650: $1,240.00

$1,240.00 Alto Norte 501 al 502 / 554 al 568: $1,120.00

$1,120.00 Alto Norte 656 al 660 / 664 al 670 / 601: $990.00

De acuerdo con la información en la plataforma, los precios ya incluyen cargos por servicio y están sujetos a disponibilidad.

La venta iniciará mañana martes 17 de marzo a las 11:00 horas, tiempo centro de la Ciudad de México, mediante el sitio web Funticket.