Sala del Terror de Warner en CDMX: la experiencia inmersiva que transforma el cine de horror en realidad

Sala de Terror Warner

El horror abandona la pantalla para tomar forma en el mundo real. Con la llegada de la Sala del Terror de Warner, la Ciudad de México se suma a una tendencia global donde el entretenimiento se vuelve experiencia sensorial, envolviendo al espectador en una narrativa que se construye paso a paso.

Instalada en el Foro Polanco Moliere, esta propuesta impulsada por Warner Bros. Discovery traslada algunos de los universos más reconocidos del cine de terror a un formato tangible. Durante un recorrido de aproximadamente una hora, los asistentes atraviesan distintos escenarios inspirados en franquicias icónicas, enfrentándose a sus propios miedos en un entorno cuidadosamente diseñado.

Lejos de ser una simple casa embrujada, el proyecto se presenta como una experiencia híbrida que combina elementos escénicos, narrativos y tecnológicos para generar una inmersión total.

Sala de Terror Warner

Un recorrido donde el espectador deja de mirar y empieza a vivir

La principal diferencia de esta propuesta radica en su enfoque: aquí el público no es un observador pasivo. Cada visitante se convierte en parte activa de la historia, avanzando por espacios donde la tensión se construye en tiempo real.

A lo largo del recorrido, las distintas salas recrean atmósferas inspiradas en títulos emblemáticos como El Conjuro, Annabelle, La Monja, El Exorcista y La Llorona. Sin embargo, más que replicar escenas, la experiencia toma elementos de estos universos para construir situaciones nuevas que sorprenden incluso a quienes conocen bien estas historias.

El diseño apuesta por una estimulación multisensorial: luces que cambian abruptamente, sonidos envolventes, efectos especiales y actores en vivo que interactúan directamente con los asistentes. Esta combinación rompe la barrera entre ficción y realidad, provocando reacciones inmediatas que van desde el sobresalto hasta la tensión sostenida.

En este sentido, la experiencia no depende únicamente del susto, sino de la anticipación. El recorrido está construido para generar incertidumbre constante, donde cada paso puede detonar un momento inesperado.

Sala de Terror Warner

Fechas, boletos y una experiencia que va más allá del recorrido

La Sala del Terror abrió sus puertas el 13 de marzo de 2026 y permanecerá en cartelera por tiempo limitado, con una duración estimada de alrededor de tres meses. Su carácter temporal la convierte en uno de los eventos más comentados de la temporada en la capital.

El acceso se realiza mediante boletos disponibles en plataformas digitales y en taquilla, con precios que parten de un rango medio-alto dentro de la oferta de experiencias inmersivas en la ciudad. Las funciones se distribuyen a lo largo del día, desde el mediodía hasta horarios nocturnos, lo que permite a distintos públicos encontrar un espacio para asistir.

Más allá del recorrido principal, el recinto ofrece un área adicional que extiende la experiencia. Un lobby interactivo, zonas de descanso, venta de alimentos y productos oficiales forman parte del circuito, permitiendo que la visita no se limite únicamente al trayecto de terror.

Este componente comercial y social responde a una lógica cada vez más presente en este tipo de eventos: convertir la experiencia en un espacio de convivencia y consumo cultural que trascienda lo efímero del recorrido.

El cine de horror como experiencia física y colectiva

La Sala del Terror no solo funciona como entretenimiento, sino como una reinterpretación del lenguaje cinematográfico. El miedo, que tradicionalmente se experimenta a distancia desde una butaca, aquí se vuelve inmediato y corporal.

Este cambio implica una transformación en la relación entre espectador y narrativa. En lugar de observar a personajes enfrentarse a lo desconocido, el visitante ocupa ese lugar, reaccionando en tiempo real ante estímulos que lo colocan en una posición vulnerable.

La propuesta también dialoga con el legado del cine de terror contemporáneo, particularmente el desarrollado por Warner Bros., cuyas franquicias han redefinido el género en las últimas décadas. Al trasladar estos universos a un espacio físico, se crea una continuidad entre el cine y la experiencia en vivo, donde los símbolos —casas embrujadas, presencias sobrenaturales, figuras demoníacas— adquieren una nueva dimensión.

El resultado es una experiencia que apela tanto a los fanáticos del género como a quienes buscan nuevas formas de entretenimiento, combinando narrativa, tecnología y performance en un mismo espacio.

En un contexto donde el público demanda propuestas cada vez más inmersivas, la Sala del Terror se posiciona como una de las apuestas más ambiciosas del año en la Ciudad de México. Su capacidad para transformar el miedo en una vivencia directa confirma una tendencia clara: el futuro del entretenimiento no solo se mira, también se habita.

Así, entre sombras, sonidos y presencias que parecen salir de la pantalla, la experiencia plantea una pregunta sencilla pero inquietante: ¿qué tan lejos está realmente el horror de nuestra realidad?