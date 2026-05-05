Ariana Grande celebra los 10 años de “Dangerous Woman” con nueva colección de r.e.m. beauty: estos serán los productos

Hablar de Ariana Grande es hablar de una artista que domina arriba y abajo del escenario. Con más de 85 millones de discos vendidos y una presencia global indiscutible, la cantante ha sabido expandir su universo más allá de la música.

En ese sentido, su marca r.e.m. beauty se ha convertido en una extensión natural de su estética: delineados dramáticos, glow futurista y una idea creativa que mezcla ciencia ficción con feminidad. Lanzada en 2021, la firma rápidamente ganó terreno en la industria cosmética con productos veganos, cruelty-free y una propuesta visual distintiva.

A 10 años de “Dangerous Woman”

El aniversario número 10 del disco Dangerous Woman no es solo un guiño a los fans, es una jugada estratégica. Esta era marcó un punto de quiebre en la carrera de Ariana: más seguridad, sensualidad y control creativo en su carrera.

Ahora, esa esencia regresa en forma de maquillaje. La nueva colección de r.e.m. beauty toma inspiración directa de esa etapa: tonos intensos, acabados brillantes y referencias visuales al estilo que la consolidó como figura global.

r.e.m. beauty: así crece la marca de cosméticos de Ariana Grande

Desde su lanzamiento, r.e.m. beauty ha evolucionado de una línea enfocada en ojos y labios a un portafolio mucho más amplio que incluye productos de piel y colecciones especiales.

Lo que distingue a r.e.m. beauty no es solo la calidad del producto, sino su capacidad de contar historias. Ariana no vende maquillaje, vende personajes, emociones y versiones posibles de quien lo usa.

La colección por los 10 años de Dangerous Woman sigue esta lógica: revive una etapa icónica en la vida de la artista y en la historia del pop.

¿Por qué todos desean algo de esta colección?

El anuncio de r.e.m. beauty fue lanzado desde su cuenta de TikTok, dejando ver los productos de edición limitada que podrás conseguir:

Un cuarteto de sombras de ojos Sweet Dreams, con una gama de colores inspirada en Dangerous Woman.

Lip Mask que incluye un amuleto coleccionable y promete hidratar profundamente los labios, dejando un sutil toque de color rosa lechoso.

incluye un amuleto coleccionable y promete hidratar profundamente los labios, dejando un sutil toque de color rosa lechoso. Glossy Balm con tonos de edición limitada

¿Dónde comprar la colección inspirada en Dangerous Woman y cuánto costará?

La colección Dangerous Woman estará disponible para su compra en e sitio web de la marca a partir del 11 de mayo.

La nueva colección de r.e.m. beauty no solo celebra una década de Dangerous Woman, también reafirma a Ariana como una empresaria que sabe capitalizar su legado.