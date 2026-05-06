¿Quién es Melissa Barrera?: La actriz mexicana que busca enfrentar a Hollywood con su propia casa productora

Melissa Barrera Tras su despido de ‘Scream’, Melissa Barrera arremetió contra la franquicia y anunció que abrirá su propia casa productora ante el veto en Hollywood.

Melissa Barrera fue una de las primeras figuras de la industria del cine y la televisión que alzó su voz públicamente en 2023 contra las las bombas israelíes en Gaza, lo que ocasionó su despido de Scream 7 y la expulsión de su agencia de talentos, WME; Barrera declaró la situación como un “veto de Hollywood”.

Con una carrera impulsada por su papel de Vanessa en la adaptación cinematográfica del musical In The Heights, seguido de un papel en la popular franquicia Scream que terminó por consolidar a la actriz mexicana como una de las nuevas promesas en la industria, Melissa tuvo que enfrentar el rechazo de Hollywood tras criticar de forma pública los asesinatos de civiles palestinos.

¿Quién es Melissa Barrera? La actriz mexicana “vetada” por Hollywood

Melissa Barrera es una actriz, cantante y productora mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León, quien consolidó su carrera internacional con papeles en grandes producciones como In The Heights (2021) y Scream (2022, 2023), no obstante, su ascenso en la industria se vio interrumpido tras un “veto de Hollywood” como represalia por sus críticas hacia los ataques violentos del gobierno israelí a civiles palestinos.

La actriz fue acusada de “antisemitismo” por sus declaraciones públicas, pero lejos de retroceder en su posición, Barrera emitió una respuesta contundente: “Creo que un grupo de personas no define a sus líderes y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de la crítica. Rezo día y noche para que no haya más muertes, ni más violencia, y para que haya una convivencia pacífica. Seguiré alzando la voz por quienes más lo necesitan y continuaré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”.

Este tipo de declaraciones públicas tuvieron por consecuencia el despido de Barrera de la franquicia slasher, además de la expulsión de su agencia de talentos, y las ofertas de trabajo cesaron por completo durante un año después del despido, lo que sumió a la mexicana en la tristeza por ver sus sueños destrozados.

Sin embargo, Melissa logró reconstruir su carrera gracias a Broadway, donde actualmente protagoniza el musical “Titaníque”, una versión cómica de la película de James Cameron y cuyo éxito obtuvo cuatro nominaciones a los premios Tony, incluyendo Mejor Musical.

Melissa Barrera acusa a Scream 7 de “maquillar” las ganancias de la película

Tras el despido de Barrera de la exitosa franquicia de terror slasher, así como la salida de Jenna Ortega, la última entrega de la saga presentó un dilema de trama al no contar con la nueva generación de personajes que tomarían el mando de la historia introducido en Scream 5, lo que llevó a la producción de vuelta a su protagonista original: Sydney Prescott.

No obstante, la mayor parte de la respuesta del público fanático fue negativa al considerar que la franquicia había marcado un nuevo rumbo con las hermanas Carpenter (Melissa Barrera y Jenna Ortega, sobrevivientes de Scream 6) que debía seguir explorándose, mas el despido de la actriz mexicana cambió el camino original de la saga.

Scream 7, estrenada en cines durante febrero de este 2026, recaudó 207 millones de dólares a nivel mundial, no obstante, Barrera señaló que las ganancias podrían haber estado “maquilladas” para engañar a los fanáticos y fanáticas de la saga.

“Creo que mintieron sobre los números. No creo que haya recaudado tanto dinero”, declaró en entrevista con Variety, asegurando que el retorno del reparto original fue una “jugada sucia” por parte de la productora Spyglass.

Barrera aseguró que la única razón por la que Scream 7 pudo realizarse tras su despido, la salida de Ortega y la renuncia del director, fue “explotando la nostalgia al máximo”.

Sin embargo, la actriz mexicana destacó que ser parte de la saga siempre tendrá un lugar especial en su vida y que, pese al despido de la productora, su participación en Scream “no se ha vuelto amarga”, ya que fans del popular slasher continúan compartiendo su admiración por su trabajo como Sam Carpenter.

¿Desafía a Hollywood? Melissa Barrera abrirá su propia casa productora

Con una visión renovada gracias a su éxito y comodidad en Broadway, pues asegura que la conciencia política es parte de la esencia del artista en el teatro, Barrera afirmó estar enfocada en producir nuevos proyectos con el propósito de dar oportunidad a personas talentosas que se han pronunciado abiertamente contra la masacre en Palestina.

"Creo en construir una red de personas con ideas afines. Para mí, este es el Capítulo Dos“, declaró en la entrevista, mencionando su deseo de trabajar con figuras como Susan Sarandon, Tatiana Maslany, Hannah Einbinder y Poppy Liu.

A pesar de la tormenta que atravesó su carrera en pleno ascenso, Melissa Barrera considera reingresar a Hollywood con su casa productora para realizar sus propios proyectos y abrir oportunidades a actrices que también han sido “expulsadas” de la industria debido a sus posiciones políticas.

“Estoy enfocada en desarrollar una cartera de proyectos, producir y encontrar buenas compañías con las que colaborar”, explicó.