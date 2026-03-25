¡Hogwarts regresa! HBO libera teaser tráiler de la serie remake de Harry Potter y anuncian fecha de estreno

Harry Potter serie HBO HBO lanzó el primer adelanto de la serie remake de Harry Potter; el ambicioso proyecto pretende ser más fiel a los libros y atraer a nuevas generaciones a la magia de Hogwarts.

Harry Potter, el mago más famoso de todos los tiempos, dentro y fuera de los libros, vuelve a dominar la conversación global tras el lanzamiento del teaser tráiler de la serie remake producida por HBO, adelanto que ha encendido inmediatamente la emoción de millones de fans alrededor del mundo que crecieron con las aventuras de “El niño que vivió”.

Este ambicioso proyecto tiene por objetivo atraer a las nuevas generaciones a la historia que conquistó las librerías, y posteriormente los cines, desde la publicación de Harry Potter y La Piedra Filosofal en el año 1997, además de que buscará conectar con los fanáticos y fanáticas cuya infancia fue marcada por Hogwarts al entregar una adaptación más fiel a los libros.

Teaser tráiler de la serie de Harry Potter: Hogwarts será el hogar de las nuevas generaciones

En la década de los noventa, cuando el viaje en tren de Joanne Rowling se atascó por un considerable periodo de tiempo, sin pluma ni libreta a la mano, sólo su imaginación sobre un niño mago que emprende la primera gran aventura de su vida, nadie imaginó el alcance que la simple idea tendría casi treinta años más tarde.

Tras una exitosa carrera en cines, la historia de Harry Potter regresa en formato serie para obsequiar a las nuevas generaciones su propia versión fuera de los libros, aunque esto no excluye a las y los fans más antiguos, pues la producción de HBO también tiene por propósito ofrecer una adaptación que recopile más detalles del material original.

Este primer teaser tráiler muestra exactamente dicho propósito, pues el diseño de producción resalta el estilo noventero —época en la que transcurren los libros— y también agrega misticismo a todo aquello que pertenece al mundo mágico, teniendo por resultado un escenario más fantasioso e infantil que rescata la esencia del libro.

Tomando por base Harry Potter y La Piedra Filosofal, esta primera temporada narrará el primer año de Harry en la Escuela de Magia y Hechicería Hogwarts, después de que el semi-gigante Hagrid le revelara el secreto que sus crueles tíos le ocultaron: es un mago, tal como sus padres lo fueron en vida.

Potterheads señalan más fidelidad a la obra original en el teaser tráiler de Harry Potter y La Piedra Filosofal

En este primer vistazo a la serie que adaptará a streaming la exitosa saga escrita por J.K. Rowling, la opinión positiva de los y las fans cuya infancia fue Hogwarts invadió las redes sociales inmediatamente con diversos detalles que lograron capturar del avance, pues la serie parece demostrar que cumplirá su objetivo de ser más fiel a los libros de lo que fueron las películas.

Entre los elementos más comentados, destaca la crueldad de la familia Dursley, los tíos y primo con quienes Harry vive, además del constante bullying que el pequeño Potter sufría en las escuelas muggles previo a la revelación de su magia.

Los fanáticos y fanáticas de esta historia también resaltaron los primeros vistazos a personajes importantes de la saga, tales como:

El Guardabosques de Hogwarts, Hagrid.

Albus Dumbledore.

Minerva McGonagall.

Severus Snape.

Garrick Ollivander.

El ‘Trío de Oro’ hace su aparición en el teaser tráiler de Harry Potter: primer vistazo a los nuevos Hermione, Ron y Harry

Las aventuras de Harry no estaría completas sin sus fieles amigos: Hermione Granger y Ronald Weasley, quienes hacen su primera aparición en el teaser tráiler de la serie HBO.

Interpretados por Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron) y Arabella Stanton (Hermione), el nuevo ‘Trío de Oro’ de Hogwarts enfrentará un misterioso complot dentro de la escuela en su primer año, pues se enfrascarán en una misión de protección a un objeto mágico ancestral cuando comiencen a sospechar que el profesor Severus Snape podría tener malas intenciones.

La importante tarea de interpretar a este profesor de pociones, cuyo pasado oculta más de lo que Harry sospecha, recae en el actor Paapa Essiedu, quien ha sido nominado a los premios Emmy y BAFTA en 2021.

¿Cuándo se estrenará la serie de Harry Potter en HBO?

HBO sorprendió a los ‘Potterheads’ con un adelanto a la fecha de estreno anteriormente programada, pues aunque en un inicio se comtempló que la serie llegaría a streaming a comienzos del 2027, el teaser tráiler liberado este miércoles reveló que su estreno será la Navidad del 2026, una fecha especial para los fanáticos y fanáticas.