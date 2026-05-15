Los Indestructibles regresaría con un ‘spin-off’ protagonizado por mujeres: esto se sabe del posible regreso de la franquicia

Los indestructibles Después de cuatro películas, la saga podría regresar con un spin-off protagonizado por mujeres.

El cine de acción y armas de fuego estaría preparando el regreso de la franquicia de Los Indestructibles (The Expendables, por su título en inglés) con un giro particular: un ‘spin-off’ de este universo protagonizado por personajes femeninos. El proyecto, que ya había sido presentado con anterioridad, está de regreso y podría anunciarse oficialmente próximamente.

¿Habrá película de “Las indestructibles”?

La franquicia de Los Indestructibles llegó en el 2010, protagonizada por Sylvester Stallone y reuniendo a grandes figuras del género de acción como Jason Staham, Dolph Lundgreen, Jet Li, Terry Crews, Mickey Rourke así como participaciones especialices de Chuck Norris, Arnold Schwarzeneger, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, entre otros. Las cintas de popularización por llevar la acción de armas de fuego, peleas con armas blancas y la violencia a nuevos niveles.

Ahora, podría tener finalmente su esperado spin-off protagonizado por mujeres, luego de más de una década de rumores, cancelaciones y proyectos detenidos. La cinta, conocida provisionalmente como “The Expendabelles”, volvió a tomar fuerza durante el Festival de Cannes 2026, donde distintas compañías vinculadas a la saga confirmaron que trabajan nuevamente en una expansión femenina del universo creado por Sylvester Stallone.

El proyecto nació originalmente en 2012, cuando productores asociados a la franquicia comenzaron a desarrollar una versión femenina inspirada en el éxito comercial de las primeras películas de “The Expendables”. La idea era reunir a reconocidas figuras del cine de acción.

Con el paso de los años comenzaron a surgir nombres relacionados con el elenco potencial. Diversos medios especializados reportaron que diferentes actrices fueron consideradas en distintas etapas del desarrollo.

Ahora, este pasado 14 de mayo de 2026, reportes surgidos desde Cannes señalaron que las compañías Eclectic Pictures y Hollywood Ventures Group retomaron oficialmente el proyecto de “The Expendabelles”. Aunque todavía no existe una fecha de estreno ni elenco confirmado, el anuncio marca el regreso formal de la idea tras años de incertidumbre.

¿Sylvester Stallone participaría en la nueva película?

Hasta ahora, la participación exacta de Stallone en esta nueva etapa sigue sin estar completamente clara. Aunque el actor fue pieza clave en el origen de la idea y durante años promovió públicamente el concepto, no se ha confirmado si tendrá un rol creativo directo en la nueva producción. Aun así, su nombre continúa ligado al ADN de una franquicia que intentará reinventarse ahora con una alineación completamente femenina.

¿Quiénes podrían protagonizar la película de “Las Indestructibles”?

Aunque el proyecto todavía se encuentra en etapas iniciales y todavía no se ha confirmado la participación de alguna actirz, las y los fans de la saga han comenzado a especular con un posible elenco de mujeres que ya han tenido participación en películas de acción como Gina Carano, Zoe Saldaña, Cynthia Rothrock, Milla Jovovich, Michelle Yeoh, entre otras.