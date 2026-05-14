¡Primer show de medio tiempo de la final del Mundial FIFA 2026! Madonna, BTS y Shakira encabezarán el espectáculo

Show Medio Tiempo Mundial 2026 Por primera vez en la historia, el último partido del Mundial FIFA contará con un espectáculo de Medio Tiempo a partir de este 2026; Madonna, Shakira y BTS serán quienes pongan ritmo a la gran final del torneo.

El Mundial de Futbol 2026 continúa su marcha hacia consolidarse como el torneo más ambicioso de la historia incluso antes de su inauguración, ya que la FIFA anunció que la edición de este año tendrá el primer Espectáculo de Medio Tiempo en el partido final que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en Nueva York.

A su vez, la asociación de futbol mundial presentó a las y los artistas que se encargarán de encabezar el show, destacando una vez más el festejo a la multicultura que propone en este Mundial 2026 —que tendrá tres países anfitriones— al seleccionar a Madonna, Shakira y BTS como los ritmos que ambientarán el último encuentro de la competencia de futbol más importante.

Primer show de Medio Tiempo en la final del Mundial FIFA 2026: ¿cuándo y dónde será?

Con una iniciativa que parece inspirarse en el icónico show de medio tiempo del Super Bowl, la FIFA anunció la noche del miércoles 14 de mayo que el partido final de este Mundial de Futbol 2026 también contará con un espectáculo de música para animar tanto a la afición presente en el último duelo como a los y las televidentes alrededor del mundo.

Este espectáculo se realizará en el medio tiempo del partido final del torneo, el cual se llevará a cabo en el New York New Jersey Stadium de Estados Unidos el próximo 19 de julio.

La Copa del Mundo 2026 será la más grande de la historia por número de equipos y partidos, además de que es la primera competencia en ser albergada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México.

Ahora, con el anuncio de la FIFA sobre un espectáculo de medio tiempo para la gran final del torneo, el Mundial 2026 apunta no sólo a convertirse en la fiesta deportiva más masiva, sino en un evento histórico del deporte.

Madonna, Shakira y BTS: primeros artistas en presentar un show de Medio Tiempo para la Copa Mundial de la FIFA

El cantanta de Coldplay, Chris Martin, protagonizó el anuncio a través de redes sociales junto a emblemáticos personajes de los Muppets; entre ellos, Elmo, Peggy, Kermit y el Comegalletas, quienes se unieron al compositor británico para presentar a las y los artistas a cargo de este histórico show de medio tiempo.

BTS, la agrupación masculina surcoreana con mayor éxito y popularidad a nivel global, apareció en el anuncio mediante una videollamada que realizaron el mismo día en que visitaron el Palacio Nacional en la Ciudad de México, como parte de su gira World Tour ‘Arirang’.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

Por otra parte, unos de los nombres estelares que también figuran para el show de medio tiempo del Mundial FIFA 2026, fue la legendaria ‘Reina del Pop’, Madonna, quien lanzará en julio un nuevo álbum de estudio, Confessions II, secuela directa de su gran éxito del 2005, Confessions on a Dance Floor.

Y por supuesto, la FIFA no podía dejar fuera a la artista más consistente en la historia musical del torneo, Shakira, quien se une al grupo surcoreano y a la leyenda del pop en el histórico espectáculo. La cantante colombiana también es parte del álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, según lo anunció la semana pasada al presentar un adelanto del tema ‘Dai Dai’ que se estrenará este jueves 14 de mayo.

¿Cómo será el show de Medio Tiempo del Mundial FIFA 2026?

La presentación estará producida por Global Citizen, mientras que la selección de las y los artistas fue realizada por Chris Martin, vocalista de Coldplay y quien protagonizó el anuncio en redes sociales.

Sin embargo, el propósito de este show de medio tiempo no será únicamente de entretenimiento, ya que la FIFA declaró que servirá para recaudar fondos destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, programa destinado a expander el acceso a educación de calidad y fomentar el futbol infantil en diversas regiones del mundo.

En el comunidado realizado por el organismo de futbol mundial, se detalló que un dólar por cada boleto vendido para los partidos de la Copa del Mundo 2026 será donado a este fondo.