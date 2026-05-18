Shakira es absuelta de fraude fiscal: la Hacienda española deberá devolverle 70 millones de euros

Shakira La justicia se inclinó a favor de la cantante colombiana en su juicio contra Hacienda en España; la Audiencia Nacional dictaminó que le serán devueltos 60 millones de euros más intereses.

La batalla judicial de ocho años que Shakira tuvo contra Hacienda en España llegó a su conclusión después de que la Audiencia Nacional inclinara el caso a favor de la cantante y ordenara a la administración española devolver 60 millones de euros más intereses, cifra cobrada de forma indebida como sanción en 2011.

El juez dictaminó que las autoridades no lograron demostrar que Shakira pasó 183 días en España durante el año señalado, requisito exigido por la ley española para ser considerada residente fiscal en el país, por lo que el Tribunal Superior declaró que las multas fueron ilegales y ordeneron la devolución del monto retenido.

El caso de Shakira en España: ¿por qué fue acusada de fraude fiscal?

La Agencia Tributaria española señaló a la cantante como residente fiscal del país en el año 2011 y, tras su gira mundial de 120 conciertos en 37 países, le reclamó pagar por todas las ganancias de ese trabajo; Hacienda argumentó que Shakira pasó “más de la mitad del año en España” al mantener una relación con su ex-esposo, el futbolista español Gerard Piqué.

Debido a la suposición de la Agencia Tributaria de España, retuvieron de forma indebida 60 millones de euros, correspondientes a las cantidades no ingresadas por Shakira y a las sanciones incluidas en el presunto fraude fiscal, lo que dio inicio a una batalla judicial de casi una década entre la colombiana y Hacienda.

Sin embargo, la Agencia Tributaria no fue capaz de confirmar que la cantante haya residido en el país el periodo exigido por la ley española —183 días— para ser considerada residente fiscal, debido a que Shakira pasó más de la mitad del año fuera de España y no tenía los vínculos laborales o familiares que recoge la ley.

Ante esto, el Tribunal Superior absolvió a Shakira del cargo de “fraude fiscal” y ordenó a Hacienda devolver el monto retenido más los intereses, resultando aproximadamente en más de 70 millones de euros, según la defensa de la colombiana.

La Hacienda española pierde juicio ante Shakira: le devolverá 60 millones de euros más intereses

Entre los argumentos que la Agencia Tributaria española tenía en contra de la estrella de pop latino e internacional, estaba el vínculo a España en 2011 a través de su relación con ​​Gerard Piqué, mas el juez señaló que el entonces noviazgo “no podía equipararse legalmente a un vínculo conyugal”, requerido por la ley.

Por otra parte, la permanencia de Shakira en España durante el año 2011 no alcanzó los 183 días estipulados por la ley española para generar obligaciones tributarias, sino que su estancia llegó a 163 días entre jornadas certificadas y presuntas.

Debido a ello, el juez dictaminó que las multas eran ilegales al basarse en una “suposición de residencia fiscal” y ordenó a la Agencia Tributaria a devolver el monto retenido en 2011, más intereses. No obstante, Hacienda anunció que apelará ante el Tribunal Supremo y que no se efectuará ningún pago hasta que se dicte la sentencia definitiva.

Por su parte, Shakira y su equipo legal expresaron sentirse satisfechos con la conclusión de los magistrados hasta ahora. “Llega después de una terrible experiencia de ocho años que ha tenido un costo inaceptable, lo que refleja una falta de rigor en la práctica administrativa”, expresó José Luis Prada, abogado de la cantante colombiana.

Shakira declaró que “por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”, después de ocho años en los que —señaló—, tuvo que soportar el señalamiento público, campañas orquestadas para dañar su reputación y noches sin dormir, elementos que afectaron el bienestar de su familia.