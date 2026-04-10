MARION RAW estrena “ADIÓS”, una balada folk sobre perderse en una fantasía

Marion Raw presenta "Adiós" Foto: Cortesía

Hay despedidas que no hablan de una persona, sino de la versión de uno mismo que se fue perdiendo en el camino. Desde ese lugar profundamente íntimo y emocional nace “ADIÓS”, el nuevo sencillo de MARION RAW, una canción que marca no solo un nuevo lanzamiento en su trayectoria, sino también una etapa creativa clave con su incorporación al sello Arts & Crafts México.

La artista, que comenzó su camino dentro de la banda Love La Femme antes de consolidar una voz propia en solitario, presenta una pieza donde confluyen folk, rockabilly, country blues espectral, bolero y una sensibilidad punk, en una mezcla sonora que se siente tan vulnerable como cinematográfica.

“Esta canción habla de cuando te das cuenta de que te perdiste dentro de una fantasía y necesitas despedirte de esa versión de ti”, comparte Marion en una de las reflexiones que deja esta nueva etapa, como si respondiera a una entrevista sobre el trasfondo emocional del tema.

Lejos de plantear una ruptura convencional, ADIÓS convierte la negación en una anestesia narrativa: una ficción emocional que protege de la verdad hasta que llega el momento inevitable de soltar. La canción fue producida por Nic Jodoin, reconocido por su trabajo con artistas como Lana Del Rey, The Black Lips, Night Beats y LA Witch, y grabada en los históricos Valentine Recording Studios, al norte de Hollywood.

Una despedida que en realidad habla de elegirse a uno mismo

Uno de los grandes hallazgos del sencillo está en su carga simbólica. El adiós no se dirige a otra persona, sino al acto de desaparecer dentro del otro.

“A veces decir adiós es la forma más honesta de volver a escogerte a ti misma”, podría resumir Marion al hablar del mensaje central de la canción, una pieza que invita a la esperanza y a la integridad emocional.

La voz de la cantante se mueve en un registro cercano, casi confesional, mientras la instrumentación —de raíces folk con pulsión rockabilly— le da un aire de carretera nocturna, melancolía y redención.

Ese tono profundamente humano convierte la canción en una gran candidata para conectar con audiencias de Discover, especialmente desde búsquedas emocionales y culturales.

Entre México, Reino Unido y Estados Unidos

La historia de Marion también es la de una artista construida desde el tránsito. Criada entre México, Estados Unidos y el Reino Unido, su propuesta musical refleja una identidad nómada que se traduce en texturas sonoras híbridas y una sensibilidad visual muy marcada.

Además de la música, Marion desarrolla una faceta como artista visual, algo que explica el carácter cinematográfico de su obra.

Marion Raw presenta "Adiós" Foto: Cortesía

“Siempre he sentido que mis canciones son escenas; primero veo imágenes y después encuentro el sonido”, encaja perfecto dentro de una entrevista más personal sobre su proceso creativo.

Hace apenas unos meses, la artista fue invitada especial de los Yeah Yeah Yeahs en uno de sus shows en el Teatro Metropólitan, un momento que reforzó su presencia dentro de la escena alternativa mexicana y confirmó el crecimiento de una propuesta cada vez más sólida.

El video de “ADIÓS”, una carta de amor a la Ciudad de México

La experiencia no se quedará solo en el audio. ADIÓS llegará acompañado por un video dirigido por Marcelo Quiñones, concebido como una carta de amor a la Ciudad de México, una idea que amplía la dimensión sentimental del sencillo.

La capital no aparece únicamente como escenario, sino como una extensión emocional del relato: la ciudad como memoria, tránsito, despedida y reconstrucción.

“La Ciudad de México tiene esa capacidad de abrazarte incluso cuando estás rota; por eso tenía que estar dentro de esta historia”, sería una frase ideal surgida desde una entrevista sobre el videoclip y su relación con la ciudad.