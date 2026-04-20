Telcel University Tour 2026: Naiobi Vértiz habla sobre la gira de esports que llegará a 40 universidades en México

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El crecimiento de los esports en México ya no es una promesa: es una realidad que comienza a institucionalizarse dentro de los espacios educativos. Con esa premisa surge el University Tour, una iniciativa que forma parte de Telcel UNIVERSITY eSports 2026 y que busca llevar la experiencia del gaming competitivo directamente a los campus universitarios, acercando a miles de estudiantes a una industria en expansión.

En entrevista con La Crónica de Hoy, Naiobi Vértiz Figueroa, Project Management de University Esports, detalla el alcance, los retos y el impacto de una gira que no solo apuesta por el entretenimiento, sino por la formación de comunidad y la profesionalización del sector.

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Un tour para transformar la vida universitaria

El University Tour nace como una respuesta a la necesidad de diversificar las actividades dentro de las universidades y abrir nuevas formas de participación estudiantil. Lejos de limitarse a la competencia, la iniciativa busca integrarse como una plataforma de desarrollo.

“Principalmente fue la intención de dar a conocer actividades extracurriculares nuevas o zonas de entretenimiento enfocadas al alumnado universitario”, explica Naiobi Vértiz. La propuesta responde a una realidad clara: no todas las instituciones cuentan con espacios dedicados al gaming o a los esports, lo que limita el acceso de los estudiantes a este tipo de experiencias.

En ese sentido, el acercamiento directo a los campus se convierte en una estrategia clave. “Hay algunas universidades que no han implementado este tipo de activaciones… y el acercamiento con University Esports fomentó que se empezaran a fundar dentro de nuevas instituciones”, añade.

Desde su arranque el pasado 3 de marzo, el tour ha contemplado visitas a instituciones como la UAM, la UNAM y otras casas de estudio, consolidando una ruta que combina entretenimiento, formación y competencia. El objetivo no es solo llegar, sino dejar una estructura que permita la continuidad de estas iniciativas dentro de cada universidad.

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Más que videojuegos: experiencias, comunidad y formación

Una de las claves del University Tour es su enfoque integral. Las actividades están diseñadas para atraer tanto a jugadores como a estudiantes interesados en otras áreas del ecosistema gaming.

“Hacemos activaciones enfocadas al baile… con juegos como Just Dance, también competitividad con Super Smash Bros, y estamos incorporando FIFA con la activación de CONCACAF”, detalla Naiobi. A esto se suman experiencias tecnológicas como la prueba de dispositivos móviles y charlas sobre inteligencia artificial aplicada, ampliando el espectro más allá del juego.

En paralelo, el tour también fortalece la escena competitiva universitaria. Se brindan apoyos para la realización de finales presenciales en títulos como Valorant, League of Legends, Marvel Rivals, Rocket League y Super Smash Bros, consolidando espacios donde los estudiantes pueden competir en condiciones más profesionales.

Pero el impacto más relevante ocurre en la dimensión formativa. El proyecto busca visibilizar las múltiples oportunidades laborales dentro de la industria. “Hay carreras en torno al diseño 3D, programación, gestión de eventos… son áreas que se implementan demasiado dentro de la industria y nosotros damos esa exposición”, explica.

Este enfoque responde a una transformación del gaming como campo profesional. Ya no se trata únicamente de jugar, sino de entender el ecosistema completo: producción, logística, comunicación y desarrollo tecnológico.

Además, el crecimiento del sector en México es evidente. “Ha habido un crecimiento en participación, en integración, incluso en una comunidad femenina integrada en estas actividades”, señala Naiobi, destacando un avance importante hacia la inclusión.

La selección de videojuegos para la temporada también responde a esta lógica de apertura. “Algunos títulos son reincorporaciones buscando la nostalgia… pero también para integrar nuevos participantes por la diferencia de dispositivos”, comenta. Esto permite democratizar el acceso y ampliar la base de jugadores.

A ello se suma una bolsa de premios de 350 mil pesos, que funciona como incentivo tangible para los estudiantes. “Puede ayudar a muchos de ellos a poder tener esta participación dentro de sus universidades”, afirma, subrayando que el apoyo económico también impacta en la organización de eventos y en la continuidad de los proyectos.

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Romper estigmas y construir el futuro de los esports

Más allá de la logística y la ejecución, el University Tour enfrenta un reto estructural: cambiar la percepción que aún existe sobre los videojuegos dentro del ámbito académico.

“Todavía tenemos el estigma de que los videojuegos son una pérdida de tiempo… entonces convencer a las universidades es uno de los principales retos”, reconoce Naiobi. Este proceso implica demostrar que los esports pueden desarrollar habilidades clave como el trabajo en equipo, la organización y la toma de decisiones.

En ese contexto, la creación de comunidad se vuelve un eje central. El proyecto no busca solo participantes, sino vínculos duraderos entre los estudiantes. “Queremos que se sientan apoyados, escuchados y que puedan aportar al crecimiento de algo que les interesa”, explica.

Este sentido de pertenencia también se extiende a perfiles no competitivos. La industria requiere organizadores, creativos, técnicos y gestores, y el tour se convierte en una plataforma para visibilizar estos roles. “Hay alumnos que se encargan de la parte administrativa… y al darles visibilidad contribuimos a que su universidad valore este aspecto”, añade.

Coordinar una gira de esta magnitud implica desafíos logísticos y estratégicos, desde la gestión con autoridades hasta la adaptación a cada contexto universitario. Sin embargo, el enfoque del proyecto se mantiene claro: construir a largo plazo.

“Tenemos mucha intención de conocer a nuestros participantes, escucharlos… y aplicar ese conocimiento a nuestra estrategia”, concluye Naiobi.

El University Tour no solo recorre universidades; también redefine la relación entre educación y entretenimiento, posicionando a los esports como una herramienta de desarrollo profesional y social. En un país donde el gaming sigue creciendo a pasos acelerados, iniciativas como esta podrían marcar el inicio de una nueva etapa para la comunidad universitaria.