Fallece Ricardo de Pascual, actor de ‘Vecinos’ y ‘Chespirito’, a los 85 años

Muere Ricardo de Pascual, actor de El Chavo del 8 y Vecinos Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira

La televisión mexicana se encuentra de luto ya que la mañana de este martes 21 de abril trascendió la noticias del fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, quien falleció a los 85 años, dejando una huella discreta pero profundamente significativa en la industria del entretenimiento.

La noticia de su muerte ha generado una ola de nostalgia entre quienes crecieron viendo sus participaciones en producciones icónicas, especialmente dentro del universo de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

A través de un comunicado en redes sociales, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento del actor de La Familia P.Luche: “Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”.

¿De qué falleció Ricardo de Pascual?

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso del actor. Sin embargo se espera que en unas horas se tenga mayor información. No obstante, se sabe que en los últimos años, debido a su problema con el tabaquismo, nececitó de oxígeno para poder desarrollar sus actividades normales.

Asimismo, dentro de su historial de salud se sabe que tuvocirugía de columna, arritmias cardíacas, problemas de riñones y una obstrucción en la carótida. Por lo que su estado de salud se fue mermando.

¿Quién fue Ricardo de Pascual?

Ricardo de Pascual construyó su carrera desde los márgenes: personajes secundarios, apariciones breves, pero siempre memorables.

Su trabajo en El Chavo del 8 lo colocó dentro de uno de los programas más influyentes de la televisión en español, una serie que marcó generaciones en México y América Latina.

Años más tarde, volvió a conectar con nuevas audiencias gracias a Vecinos, donde su presencia reafirmó su vigencia en la comedia televisiva contemporánea.

Programas como El Chavo del 8 no solo marcaron una época, sino que definieron una forma de hacer comedia: sencilla, humana y profundamente conectada con la realidad social.

Entre su filmografía se encuentra Camaleones(2009), El manantial(2001), producciones y series como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Mujer, casos de la vida real.

En ese contexto, actores como Ricardo de Pascual fueron fundamentales para construir ese universo creíble y cercano. Además, su participación en Vecinos demostró además su capacidad para adaptarse a nuevas generaciones.